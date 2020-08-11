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環保署將修法推噪音照相科技執法 桃園環保局樂見其成

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府環保局表示，桃園現除了「環警監」聯合稽查取締小組外，另有噪音照相科技執法，但礙於中央尚未修法訂規則，只能先口頭規勸、無法可罰，因此環保署計畫要修法推動，相當樂見其成。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市政府環保局表示，桃園現除了「環警監」聯合稽查取締小組外，另有噪音照相科技執法，但礙於中央尚未修法訂規則，只能先口頭規勸、無法可罰，因此環保署計畫要修法推動，相當樂見其成。圖／桃園市政府環保局提供

改裝噪音車擾民不斷引起抱怨，桃園市政府環保局表示，桃園現除了有「環警監」聯合稽查取締小組外，另有噪音照相科技執法，但礙於中央尚未修法訂規則，只能先口頭規勸、無法可罰，因此環保署計畫要修法推動，相當樂見其成。

環保局指出，噪音偵測照相系統科技執法設備及軟體包含噪音計、電腦、相機、紅外線感應器、車牌辨識等，只要噪音分貝超過標準就會被拍照，目前有針對民眾陳情熱點設置稽查點，並於深夜凌晨時段執行。

噪音偵測照相系統科技執法常設置的稽查點，包括桃園區中山路、介壽路、莊敬路、大有路；龜山區萬壽路、文化二路；中壢區環中東路、龍慈路；八德區介壽路；蘆竹區奉化路等，都屬於熱點。

環保局表示，今年截止7月底，噪音偵測照相系統科技執法共執行51場稽查作業，拍到高噪音改裝車共688輛，經判定後發文通知到檢共450輛，目前已到檢車輛共173輛，檢測合格車輛共163輛；檢測不合格車輛共10輛，不合格率為5.8%，只能不斷以口頭規勸改善、要求到檢，尚無法可罰。

除噪音照相科技執法外，環保局也跟警察局與監理站成立「環警監」聯合稽查取締小組，針對主要道路及噪音車輛常出沒路段加強攔檢，今年截止7月底，改裝車輛攔檢1635輛，不合格告發824輛，將依噪音管制法第26條裁罰1800至3600元。

不僅如此，環保局今年已採購「陣列式聲音照相」系統，預計9月啟用、10月將加入高噪音車輛稽查取締，該系統以多個麥克風所構成矩陣式偵測型態，可執行車道上同時多數車輛噪音來源辨識，有效精準取締改裝管高噪音車輛。

噪音 警察

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