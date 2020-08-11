桃園中壢新街溪護岸步道向外拓寬 解決人車爭道問題

桃園市中壢區新街溪多年前因風災，造成溪岸面積流失，西園路36巷護岸步道縮減，去年底水務局進行河岸基礎補強工程已完工，但當地民眾反映，縮減後的護岸步道路幅過窄，且緊鄰轉彎車道，人車爭道，險象環生。

桃園市議員謝美英去年接獲陳情，該處晨運民眾愈來愈多，建議加寬步道路幅，讓附近居民有個更安全的溪岸休閒空間。當地里長也表示，有里民反映夜間行經此段，非常擔心車不長眼，遭轉彎車輛撞上。

謝美英去年十一月在總質詢提出建言，針對「新街溪人行步道改善」，水務局、中壢區公所、永福里辦及相關單位辦理現勘，附近住戶也針對永福橋下周邊空間使用狀況表達心聲。

謝美英表示，新街溪溪岸基礎工程完工後，目前進行人行步道延伸，除了河床永續的重要性，民眾休閒品質及安全更是不可或缺。「中壢區西園路36巷新街溪人行步道改善工程」，將該處36米長護岸步道向，以懸臂方式向外增加80公分路幅，工程金額105萬，昨天(8月10)日開工，預計10月完工。