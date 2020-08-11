水庫水源地遭濫倒有害廢棄物 苗警查緝環保害蟲

苗栗縣非法傾倒廢棄物事件頻傳，就連供應大苗栗地區民生及農業用水的明德水庫水源地也遭倒石棉瓦等有害營建廢棄物，縣警局成立專案小組查緝，1個半月內查獲8件14人。

苗栗縣警察局今天發布新聞表示，日前縣內各地接連發生非法傾倒廢棄物案件，嚴重破壞縣內好山少水，縣長徐耀昌格外重視，指示警方與環保局加強查緝。

經成立專案小組調閱路口監視器並過濾、訪查可疑人車，自4月底至6月中，分別由竹南、通霄、大湖分局及刑警大隊查獲違法傾倒廢棄物案件共計8件14人，查扣挖土機、曳引車及砂石車等大型重機具共16部，將持續鐵腕掃蕩不法。

其中，大湖分局6月間在獅潭鄉大銑櫃段執行熱點巡邏時，當場查獲陳姓男子等2人涉嫌違法傾倒磚塊、陶瓷、塑膠、廢布料及石棉瓦等有害營建事業廢棄物約30噸。

警方指出，傾倒路段為苗栗南港溪上游水源地，距離供應大苗栗地區民生及農業用水的明德水庫僅4公里，所幸及時查獲，否則有毒物質隨雨水沖刷至水庫，恐嚴重破壞生態及農作生長，更危害苗栗市、頭屋、三灣、南庄、造橋及後龍等地區民眾日常生活飲水安全。

通霄警方則接連在通霄、苑裡等地循線查獲多起傾倒廢棄物案件，犯罪手法、工具相同，懷疑為同一集團所為，於是向上溯源擴大偵辦，並跨轄外縣市將犯嫌查緝到案。

警方指出，此次執行專案掃蕩8起非法傾倒廢棄物案件，查扣機具價值約新台幣6760萬元，加上罰金與恢復原狀清理費用，初估不法業者損失近億元，全案依廢棄物清理法、水土保持法及區域計畫法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局長翁群能呼籲，民眾若發現砂石車、曳引車、怪手等機具突然進出偏僻地區或低海拔山區丘陵地，疑似非法傾倒廢棄物行為，立即通報警方，共同維護苗栗好山好水。