影／輭轎腳轉大人 新竹市竹蓮寺辦七夕成年禮及晚會

新竹市政府與竹蓮寺25日舉辦七夕成年禮系列活動，將有千名滿16歲的學子透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等傳統儀式象徵「轉大人」，要為未來的行為完全負責，晚間7點則辦七夕晚會，安排多名歌手演唱，市長林智堅與市議會議長、竹蓮寺主委許修睿邀大家來觀禮、祈福，共度浪漫的七夕情人節。

林智堅、許修睿等人今天在竹蓮寺行三獻禮祈福，恭迎七娘媽神像到廟前廣場安座，歌手婁峻碩現場演唱一段Blue Sky ＭＭＯ為七夕晚會暖身，世界高中學生湯晏婷、成德高中學生何映霖穿上狀元服輭轎腳後，由林智堅、許修睿分別為兩人脫絭、送上成年酒，祝福兩人「轉大人」。

林智堅說，竹蓮寺將傳統的成年禮活動發揚光大，市府與竹蓮寺2016年起每年七夕攜手舉辦成年禮系列活動，每年參加人數倍增，今年也不受疫情影響，報名秒殺，宗教文化傳承格外重要，藉成年禮儀式讓年輕人了解屬於自己的文化，更能了解自己成年了，要為未來的行為完全負責。

許修睿說，竹蓮寺推動七夕成年禮活動18年來，已變成許多家長與孩子非常期待的活動，有啟發與教育的意義，讓年滿16歲的孩子知道自己成年了，無論做任何事、講任何話，對自己、家人及社會都有一定的責任，七娘媽是孩子的守護神，也歡迎未滿16歲的孩子來輭轎腳，祈求平安。

湯晏婷與何映霖經由輭轎腳、脫絭、飲成年酒儀式後，非常開心地說，這是很有意義的活動，希望成年禮後自已更加成熟穩重，也自我期許會更加努力，會更加美好。