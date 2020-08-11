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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

拜斜槓社工店長為師 伊甸助弱勢青年體驗咖啡店經營

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
伊甸桃園以樂服務中心自立脫貧服務，8月7日與養親轅咖啡合作，為經濟弱勢青年規劃了職涯體驗課程。圖／伊甸桃園提供
伊甸桃園以樂服務中心自立脫貧服務，8月7日與養親轅咖啡合作，為經濟弱勢青年規劃了職涯體驗課程。圖／伊甸桃園提供

弱勢青年常會因為家庭因素，需要比同齡青年更早負擔家庭經濟，鮮少有機會能夠探索自己對理想職場的樣態。伊甸桃園以樂服務中心今年承接桃園市府社會局委辦的「自立脫貧服務計畫」，為中低收及低收入戶經濟弱勢青年規劃多元課程，期待為他們的生涯創造更多可能。

伊甸於8月7日與中壢的養親轅咖啡合作舉辦職涯體驗課程，社會局社會救助科長李瓊華到場勉勵，期許職場體驗課程能對弱勢青年們有所啟發。活動中，藉由店長何幸臨分享自身斜槓創業與經營咖啡店的經驗，讓青年除了對創業有基本的認識，同時思考在這行業中，所需具備的技能、態度與特質。

由於何幸臨也曾是伊甸社工，了解弱勢青年需要多點機會與陪伴，在關鍵時刻若能拉弱勢青年一把，就可以鼓勵青年們勇敢嘗試，對自己未來的規劃更有想法。

自立脫貧方案的學員阿政，今年高三，對於咖啡有著濃厚的興趣，夢想要成為一位專業的烘豆師，經營一家屬於自己的咖啡館。因為家裡經濟狀況的關係，阿政顯少有機會可以到咖啡店體驗，今年參加了自立脫貧方案後，終於讓阿政實際學習手沖咖啡的技巧及店長經營咖啡店的經驗談。

伊甸桃園以樂服務中心主任林美圻表示，今年的「自立脫貧服務計畫」共邀請25組經濟弱勢家庭的親子一同參與方案。伊甸透過教育投資、就業自立、財務管理以及社會參與等課程，達到避免貧窮世代循環的目的，同時提供不同職場樣貌的體驗。

自立脫貧方案的學員阿政(左一)，拜斜槓社工店長何幸臨為師在伊甸安排下首次體驗手沖咖啡。圖／伊甸桃園提供
自立脫貧方案的學員阿政(左一)，拜斜槓社工店長何幸臨為師在伊甸安排下首次體驗手沖咖啡。圖／伊甸桃園提供
店長何幸臨分享自身斜槓創業與經營咖啡店的經驗，帶領弱勢青年思考在未來職場上所需具備的技能、態度與特質。圖／伊甸桃園提供
店長何幸臨分享自身斜槓創業與經營咖啡店的經驗，帶領弱勢青年思考在未來職場上所需具備的技能、態度與特質。圖／伊甸桃園提供

青年 咖啡館

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