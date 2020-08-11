竹市推社區樂齡學習有成 民富繪畫班師生作品大放異彩

新竹市東區樂齡學習中心與民富文化推廣協會10日舉辦民富繪畫班「藝覽芳華」師生新書發表會，展示四年來師生聯合創作成果；其中，已94歲且二度在市府文化局演藝廳展出作品的簡金英是繪畫班最高齡學員，她說，原本只是想打發時間，沒想到一畫就是4年，且熱情不減，「越畫越開心、越活越年輕」。

民富社區繪畫班於2016年成立，學員人數保持在20多人，平均年齡超過80歲，流動性少。許多學員無論刮風下雨也要在家人陪同下來上課，即使因年齡不斷增長，苦於眼疾與關節退化造成的行動不便，也澆不熄學習的熱情與動力。

教育處代理處長沈靜濤表示，教育處結合樂齡學習中心、社區大學與社區據點及民間團體，規劃高齡學習多元課程與創意活動，致力促進高齡者社會參與，且積極鼓勵年長者「從受教者變為施教者」，以高齡服務高齡，帶動正向循環能量與學習熱潮。

副市長沈慧虹表示，市府致力推動樂齡學習，依據高齡人口結構與需求在東區、北區、香山區分別設置「樂齡學習中心」，設置數達100％，更開設「宅配樂齡學習課程到社區」，讓年長者體驗豐富多元的樂齡學習生活。