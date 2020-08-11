竹市推社區樂齡學習有成 民富繪畫班師生作品大放異彩
新竹市東區樂齡學習中心與民富文化推廣協會10日舉辦民富繪畫班「藝覽芳華」師生新書發表會，展示四年來師生聯合創作成果；其中，已94歲且二度在市府文化局演藝廳展出作品的簡金英是繪畫班最高齡學員，她說，原本只是想打發時間，沒想到一畫就是4年，且熱情不減，「越畫越開心、越活越年輕」。
民富社區繪畫班於2016年成立，學員人數保持在20多人，平均年齡超過80歲，流動性少。許多學員無論刮風下雨也要在家人陪同下來上課，即使因年齡不斷增長，苦於眼疾與關節退化造成的行動不便，也澆不熄學習的熱情與動力。
教育處代理處長沈靜濤表示，教育處結合樂齡學習中心、社區大學與社區據點及民間團體，規劃高齡學習多元課程與創意活動，致力促進高齡者社會參與，且積極鼓勵年長者「從受教者變為施教者」，以高齡服務高齡，帶動正向循環能量與學習熱潮。
副市長沈慧虹表示，市府致力推動樂齡學習，依據高齡人口結構與需求在東區、北區、香山區分別設置「樂齡學習中心」，設置數達100％，更開設「宅配樂齡學習課程到社區」，讓年長者體驗豐富多元的樂齡學習生活。
竹市長期推動樂齡學習工作成效表現優異，去年再度榮獲教育部統計新竹市辦理樂齡學習中心平均執行場次(1302)、平均出席人次(40998)、平均執行時數(2712)三項全國第一，再次展現竹市樂齡學習高度參與率與執行成效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言