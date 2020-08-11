火龍果肉白蟲蠕動 果農籲選表皮光滑果實

苗栗縣頭份市劉姓男子在大賣場購買火龍果回家存放冰箱，隔天切開食用，發現果肉內有白色小蟲蠕動，當下衝到廁所嘔吐；果農提醒挑選表皮光滑的火龍果，品質較優良。

劉男今天表示，父親節晚上前往位於頭份市一家賣場，花了新台幣57元，採購3顆火龍果，回家後存放在冰箱，隔天拿出1顆切開食用，吃了2口，赫然發現果肉上竟有白色的小蟲。

劉男指出，原本以為火龍果外皮堅硬，不會長蟲，沒想到會有活生生的小蟲蠕動，當時趕緊衝到廁所吐掉並漱口，直呼以後不敢再吃火龍果，並在網路貼文提醒其他民眾注意。

賣場業者事後回應，可提供消費者退貨服務，往後將嚴格把關，但劉男表示，總共只花57塊錢，不想再跑一趟；在苗栗專門種植火龍果的果農黃志湧則表示，劉男所買的火龍果，可能在種植期間，沒有多加一道套袋的程序，遭到果蠅叮咬才會長蟲。

黃志湧指出，火龍果熟成階段，若沒有套袋，容易吸引果蠅、金龜子甚至蝸牛啃食，其中果蠅還會把卵產在果實內，如果沒有仔細看，根本沒有辦法發現，因此提醒消費者，選購火龍果要觀察外觀，果皮上有突起咖啡色的小圓點，就可能遭到叮咬，應避免購買，最好挑選外皮光滑的火龍果，品質較為優良。