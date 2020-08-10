大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團13、14日遶境 警方交管

桃園市大溪區著名普濟堂慶祝關聖帝君誕辰社團遶境活動，12、13日熱鬧舉行，大溪警分局指出，今年有29個社團參與迎神遶境及宗教民俗技藝活動，為確保活動期間交通順暢，請民眾12、13日配合警方交通管制措施。

大溪警分局交通管制及疏導措施：

8月12日（周三）上午11點起至13日全天，接著視遶境狀況，如果有需要會管制到14日凌晨2點。

管制路段從康莊路以西至中正公園各路段包含康莊路、中央路、中山路、中正路、民權路、民生路、登龍路、普濟路（含停車格）、得勝路、金城路)。

另外，採人、車分道管制的部分以慈湖路為界將大溪市區劃分為兩區塊：復興路、文化路、中華路等規畫為停車區，慈湖路、康莊路口延伸至康莊、勝利街口為徒步管制區。

將欲進入管制區內車輛以下列方式引導：

1.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，疏導往崁津橋方向進入大溪。

2.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，如行駛武嶺橋，疏導往信義路轉中華路，往中華、文化路停放，徒步入市區。

3.信義路自三峽往大溪方向車輛，疏導往中華路、文化路停放，徒步入市區。

4.康莊路自內柵往大溪方向車輛，疏導往中華、文化路停放，徒步入市區。

5.復興路自三層往大溪方向車輛一律引導停放中華路或文化路。

大溪警分局呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車遵守交通規則，現在正值暑期青春專案期間，也呼籲青少年參與廟會活動勿危險駕車。當天行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區。