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大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團13、14日遶境 警方交管

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市大溪關聖帝君遶境各地陣頭前來祝賀，是地方年度宗教盛會。記者鄭國樑／翻攝
桃園市大溪關聖帝君遶境各地陣頭前來祝賀，是地方年度宗教盛會。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區著名普濟堂慶祝關聖帝君誕辰社團遶境活動，12、13日熱鬧舉行，大溪警分局指出，今年有29個社團參與迎神遶境及宗教民俗技藝活動，為確保活動期間交通順暢，請民眾12、13日配合警方交通管制措施。

大溪警分局交通管制及疏導措施：

8月12日（周三）上午11點起至13日全天，接著視遶境狀況，如果有需要會管制到14日凌晨2點。                                                                                                                                                                                                                             

管制路段從康莊路以西至中正公園各路段包含康莊路、中央路、中山路、中正路、民權路、民生路、登龍路、普濟路（含停車格）、得勝路、金城路)。

另外，採人、車分道管制的部分以慈湖路為界將大溪市區劃分為兩區塊：復興路、文化路、中華路等規畫為停車區，慈湖路、康莊路口延伸至康莊、勝利街口為徒步管制區。

將欲進入管制區內車輛以下列方式引導：

1.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，疏導往崁津橋方向進入大溪。

2.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，如行駛武嶺橋，疏導往信義路轉中華路，往中華、文化路停放，徒步入市區。

3.信義路自三峽往大溪方向車輛，疏導往中華路、文化路停放，徒步入市區。

4.康莊路自內柵往大溪方向車輛，疏導往中華、文化路停放，徒步入市區。

5.復興路自三層往大溪方向車輛一律引導停放中華路或文化路。

大溪警分局呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車遵守交通規則，現在正值暑期青春專案期間，也呼籲青少年參與廟會活動勿危險駕車。當天行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區。

另進入市區參觀或參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並多加利用月眉及大溪停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。

大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團遶境，警方屆時交管。記者鄭國樑／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團遶境，警方屆時交管。記者鄭國樑／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團13、14日遶境警方交管範圍示意圖。記者鄭國樑／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰社團13、14日遶境警方交管範圍示意圖。記者鄭國樑／翻攝

遶境 慈湖 武嶺

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