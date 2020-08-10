真的開罰了！桃市3住戶花盆輪胎積水生孑孓各罰3千元

桃園爆發本土登革熱疫情，桃園市政府祭出鐵碗政策，宣布3日起只要查獲民眾未妥善清除積水處或積水容器有陽性孳生源就開罰。截至8月9日止共已裁罰3案，違規樣態包括輪胎及花盆底盤積水孳生孑孓，裁罰金額各3千元，總計共9千元。

衛生福利部統計資料顯示，截至今年8月9日止，全國已確診76例登革熱個案，其中桃園有19例，有6例為境外移入、13例為本土案例，桃園區長安里更發生本土群聚疫情。

為防堵登革熱群聚疫情擴大，桃市府8月3日公告，將由市府防疫人員組成登革熱防疫巡檢隊，每日到社區內巡查環境，如民眾未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，即依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元。

衛生局指出，登革熱防疫巡檢隊首先針對登革熱高風險里別進行稽查，13個行政區一周各會巡檢兩次，截至8月9日止共已裁罰3案，包括長安里1件、玉山里2件，違規樣態在輪胎及花盆底盤積水處發現孳生孑孓，裁罰金額各3千元。

桃園區長安里長陳俊亨表示，8月8日時在長安里一處社區頂樓發現1個有陽性孳生源容器，這兩天並無再發現有孳生源容器，且民眾的配合度都很高，沒有出現拒絕檢查的狀況，他指出，由於今天下了一場雨，明天會有疾管署、衛生局、環保志工等人進行大動員巡檢，檢查積水容器是否有孳生孑孓，強力防堵登革熱疫情擴散。

衛生局呼籲，若民眾自疫區返國或社區有登革熱病例時，出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利登革熱及早診斷、通報與治療。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。