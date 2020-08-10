2020六都電競爭霸戰 桃園隊奪英雄聯盟冠軍獲頒10萬

桃園市2年前成立體育會電競委員會，不少學校也新創電競人才培育體系，以推廣電競產業，「2020六都電競爭霸戰」桃園代表隊在英雄聯盟拿下冠軍、傳說對決項目表現傑出，下午接受頒獎。

2020六都電競爭霸戰由上報與台灣電競協會共同主辦，是目前台灣最大業餘電競賽事，桃園自2017年起至今連續4年擔任六都電競爭霸戰指導單位，今天六都電競爭霸戰桃園代表隊，英雄聯盟項目冠軍「MidGap」獲頒10萬元，傳說對決項目則由「電梯向下」獲頒7萬5千元。

桃園市長鄭文燦表示，今年與以往不同，首度增加手遊電競項目傳說對決，不僅吸引更多玩家參與，也增加比賽的可看性，讓電競運動普及化，希望這2支代表隊能在接下來的六都小組賽過關斬將，取得8月29日及30日的六都總決賽門票。

鄭文燦指出，桃園市民平均年齡約39歲，是六都中最年輕的城市，在電競運動方面不僅在2年前成立桃園市體育會電競委員會，去年辦理5場電競賽事活動外，教育方面從高職到大學都有不少學校在培育電競人才，相信往後桃園的電競產業會蓬勃發展。