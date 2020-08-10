快訊

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

股海撐自由? 黎智英被捕後...蘋果日報股價歷史性暴漲

2020六都電競爭霸戰 桃園隊奪英雄聯盟冠軍獲頒10萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
2020六都電競爭霸戰桃園代表隊，在英雄聯盟項目由冠軍「MidGap」獲頒10萬元。圖／桃園市政府提供
2020六都電競爭霸戰桃園代表隊，在英雄聯盟項目由冠軍「MidGap」獲頒10萬元。圖／桃園市政府提供

桃園市2年前成立體育會電競委員會，不少學校也新創電競人才培育體系，以推廣電競產業，「2020六都電競爭霸戰」桃園代表隊在英雄聯盟拿下冠軍、傳說對決項目表現傑出，下午接受頒獎。

2020六都電競爭霸戰由上報與台灣電競協會共同主辦，是目前台灣最大業餘電競賽事，桃園自2017年起至今連續4年擔任六都電競爭霸戰指導單位，今天六都電競爭霸戰桃園代表隊，英雄聯盟項目冠軍「MidGap」獲頒10萬元，傳說對決項目則由「電梯向下」獲頒7萬5千元。

桃園市長鄭文燦表示，今年與以往不同，首度增加手遊電競項目傳說對決，不僅吸引更多玩家參與，也增加比賽的可看性，讓電競運動普及化，希望這2支代表隊能在接下來的六都小組賽過關斬將，取得8月29日及30日的六都總決賽門票。

鄭文燦指出，桃園市民平均年齡約39歲，是六都中最年輕的城市，在電競運動方面不僅在2年前成立桃園市體育會電競委員會，去年辦理5場電競賽事活動外，教育方面從高職到大學都有不少學校在培育電競人才，相信往後桃園的電競產業會蓬勃發展。

桃園市政府體育局補充，萬能科技大學及健行科技大學在發展電競運動較為蓬勃，健行科大為電競協會種子大學，曾舉辦海峽兩岸大學生電子競技大賽，107年曾獲全國大專院校運動會英雄聯盟銀牌及爐石戰記金牌；萬能科大設有數位多媒體系-電競產業學程，與台灣職業電子競技隊伍J Team簽訂MOU，曾在107年全國大專院校運動會協助電競項目。

2020六都電競爭霸戰桃園代表隊，在傳說對決項目由「電梯向下」獲頒7萬5千元。圖／桃園市政府提供
2020六都電競爭霸戰桃園代表隊，在傳說對決項目由「電梯向下」獲頒7萬5千元。圖／桃園市政府提供
桃園市2年前成立體育會電競委員會，不少學校也新創電競人才培育體系推廣電競產業，「2020六都電競爭霸戰」桃園隊在英雄聯盟和傳說對決項目表現傑出，下午接受頒獎。圖／桃園市政府提供
桃園市2年前成立體育會電競委員會，不少學校也新創電競人才培育體系推廣電競產業，「2020六都電競爭霸戰」桃園隊在英雄聯盟和傳說對決項目表現傑出，下午接受頒獎。圖／桃園市政府提供

體育 鄭文燦 大學生

延伸閱讀

看見桃園農業實力 慶祝農民節表揚全國農業競賽得獎人

許崑源托夢提告？ 王浩宇：歡迎夫人來桃園出庭

TOYOTA X 《Garena傳說對決》讓世界看見台灣電競實力

十銓科技7月營收6.07億元 電競、SSD 雙箭頭添動能

相關新聞

新竹縣議員余筱菁遭停權 抨擊國民黨議員多數霸凌

新竹縣議會第19屆第10次臨時會今天報到，綠黨新竹縣議員余筱菁被以詆毀議會名譽為由停權，原不得出席，因上周台北高等行政法...

2020六都電競爭霸戰 桃園隊奪英雄聯盟冠軍獲頒10萬

桃園市2年前成立體育會電競委員會，不少學校也新創電競人才培育體系，以推廣電競產業，「2020六都電競爭霸戰」桃園代表隊在...

黎智英遭捕 鄭文燦籲全世界自由國家應團結支援香港

香港壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反港版國安法，今天遭到逮補；桃園市長鄭文燦表示，全世界的自由國家應該要團結支援香港。

看見桃園農業實力 慶祝農民節表揚全國農業競賽得獎人

桃園市今天慶祝農民節大會活動，同時表揚在全國農業競賽中屢創佳績的農民，還有觀音區農會、大園區農會分別獲得「重設信用部經營...

影／5.3公尺高農舍煙囪溜滑梯 苗栗苑裡親子公園備受期待

苗栗縣苑裡地區親子公園今天上午動工，規畫5.3公尺高農舍煙囪溜滑梯、天空隧道、攀岩牆、田鼠地景等設施，預計明年春節前完工...

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

為服務年長者、身心障礙者及身體不便的隱性需求者，桃園市政府交通局下周將於特定區公車試辦「公車讓座服務系統」，持有桃園市愛...

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

新竹市香山區有7條公車路線、客運轉運站、數個火車站，雖然交通工具多，卻因腹地太大，公車難以全面行經，為讓大眾交通深入巷弄...

桃市美語班師生參觀消防分隊 消防員宣導防火練英語

桃園市八德區一間美語補習班師生共80人，今天到茄苳消防分隊進行防火宣導，有趣的是這次的防火宣導集合美語，以英文教學方式進...

達成慈善基金會捐100萬元 助竹縣弱勢鄉親安葬親屬

財團法人桃園縣達成慈善基金會自2013年起，陸續捐助善款共200萬元給新竹縣政府社會處，協助弱勢縣民喪葬補助，已嘉惠34...

舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平...

鄉親鄉情／「公園媽媽」高必嫻 桃園模範公務員

桃園市政府養工處總工程司高必嫻，近年協助推動公園改造，屢屢創造話題，被市長鄭文燦稱為「公園媽媽」，高也主導北區客家園區前...

縮短城鄉差距 竹縣改善16校設備

新竹縣府爭取到偏遠地區學校計畫補助約2千多萬，將改善偏鄉及非山非市學校資源，縮短城鄉差距，不讓當地年輕學子外流。

熱門新聞

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。