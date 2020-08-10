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苗栗幸福學院再升級 10所8月起辦共餐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（坐者右二）今天開心與山腳國小幸福學院學員共餐，宣布服務升級。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（坐者右二）今天開心與山腳國小幸福學院學員共餐，宣布服務升級。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣社區關懷據點辦理共餐，最受老人家歡迎，縣長徐耀昌今天啟動10所校園幸福學院與社區關懷據點共構，8月起提供共餐服務，老人可以在早上牽著孫子一起上學去，參加健康、益智學習活動，中午吃飽飯，再一起回家，不用在家吃飯配電視。

縣府善用學校閒置空間，全縣成立22個幸福學院及18個樂齡學習中心，第一波加值共餐服務，包括山腳、三灣、尖山、銅鑼、文山、錦水、後龍、通霄、南庄及象鼻國小，縣府並計畫持續推動。

徐耀昌偕同縣議員陳品安、張顧礫、黎煥強、鄭宗國，及苑裡鎮長劉秋東等人，今天在苑裡鎮山腳國小幸福學院，宣布啟動共餐加值服務，並共點成立第164處社區關懷據點，及原住民文化健康站，阿公、阿婆級學員與學童擊鼓迎賓，氣氛熱鬧滾滾。

幸福學院今天為準備豐盛營養的午餐，徐耀昌也入內和長者一起用餐、閒話家常，徐耀昌表示，銀髮共餐服務都由營養師為飲食健康把關，除了希望長者吃到美味，也能藉共餐吸引更多老人走出來學習，並彼此關懷互動，促進身心健康。

縣府希望整合社區關懷據點、幸福學院、樂齡中心及文化健康站等服務資源，建構聯合服務網絡，運用75萬元公益彩券盈餘經費，長輩車程10分鐘可到達的服務據點，每周至少共餐1次，並培養長輩1種興趣，達到苗栗縣「終身學習111」的目標。

徐耀昌 苗栗縣 彩券

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