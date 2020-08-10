聽新聞
test
0:00 / 0:00
黎智英遭捕 鄭文燦籲全世界自由國家應團結支援香港
香港壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反港版國安法，今天遭到逮補；桃園市長鄭文燦表示，全世界的自由國家應該要團結支援香港。
鄭文燦於媒體聯訪時談論黎智英今天被捕，下午港警又進入議場搜索，他回應，這件事全世界都非常關注，香港在港版國安法通過後，北京政府可以在香港設置國安機構，直接執行法律，他認為這代表一國兩制完全結束。
鄭文燦說，一國兩制的結束也代表北京政府對香港採取更高壓、更威權的方式壓制言論自由，包括之前的選舉往後延一年，全世界的自由力量應該要團結起來支援香港。
談及香港壹傳媒創辦人黎智英與其幹部，鄭文燦說，他認為他們是基於香港人民維護法治、追求自由的決心，因此參加很多反送中的運動，但是港版國安法卻是以勾結境外勢力、外國勢力的理由，說是要顛覆、要改變香港等，他覺得這是很典型威權力量，要壓制香港人民追求自由的意志，呼籲台灣及全世界的自由國家團結。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言