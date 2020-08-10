苗栗大閘蟹未上市 網傳蟹黃醬冒名販售
苗栗縣政府農業處今天指出，今年苗栗大閘蟹預計9月上市，但網路上竟已有不肖業者假冒苗栗冠軍大閘蟹的名號，低價販售蟹黃醬，呼籲消費者不要受騙上當。
苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，苗栗蟹農所飼養的大閘蟹，以天然山泉水養殖、須通過64項藥物篩檢，才可以核發防偽蟹環，多年來成功打響苗栗優質大閘蟹品牌，每年幾乎都銷售一空，不料，卻遭到不肖業者假冒。
陳樹義表示，不肖業者透過臉書社團，散播一頁式廣告，其中不但誆稱以「苗栗冠軍大閘蟹」製作蟹黃醬，還冒用苗栗縣政府所舉辦的大閘蟹評鑑與養殖場的照片，經查證後，都並非苗栗本地所產。
陳樹義指出，其實4月份就已接獲檢舉一模一樣的詐騙廣告，造成蟹農的困擾，警方進一步調查，發現網路伺服器都設在香港，根本查不到來源，因此希望與台灣物流公司協調加以防堵，讓不肖業者「無利可圖」。
農業處指出，今年苗栗大閘蟹最快要到9月才能上市，現在沒有蟹黃、蟹膏，「不肖業者哪來的原料製作蟹黃醬？」呼籲消費者不要貪便宜，受騙上當，不小心食用後，更可能引發健康安全疑慮。
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