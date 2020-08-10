新竹縣議員余筱菁遭停權 抨擊國民黨議員多數霸凌

新竹縣議會第19屆第10次臨時會今天報到，綠黨新竹縣議員余筱菁被以詆毀議會名譽為由停權，原不得出席，因上周台北高等行政法院裁准她所聲請「定暫時狀態」假處分後仍能出席，她也藉今天報到的機會邀請竹竹苗議會的小黨議員召開記者會，抨擊國民黨在各縣市議會以大黨優勢，啟動紀律委員會或是表決權，多數霸凌。國民黨新竹縣議會黨團書記長張良印則回應，該案是經由縣議會紀律委員會通過送交大會討論表決的，而紀律委員會中有各黨派議員，說國民黨以多欺少是不實的講法。

張良印表示，余筱菁的懲戒案跟國民黨黨團無關，該案是經由縣議會紀律委員會通過，再送交大會討論表決通過，而紀律委員會並非只有國民黨議員，還有勞動黨、民進黨及無黨議員。

余筱菁說，她從2019年開始已經被新竹縣議會的紀律委員會懲處3次，不僅是她所屬的綠黨，時代力量、勞動黨長期也在新竹縣受到打壓。全國議會中，僅有國民黨以人數優勢，針對網路揭露議會事務，用紀律委員會去威脅、壓迫少數議員，甚至處以最重的停權處分。

苗栗縣議員曾玟學也說，全國各地都有國民黨以多欺少的情況，各縣市議會應把對於自身紀律委員會設置辦法中，有關停權或是其他懲處的規定都拿掉。

時代力量新竹縣議員連郁婷則質疑新竹縣議會上周，對余筱菁獲高等行政法院裁准假處分，提出「要抗告」的說法，「是誰決定的？有問過縣議會其他議員嗎？」認為若要抗告，就必須提案進程序委員會後入大會討論。

新竹縣議會表示，對於余筱菁被裁准的假處分，台北高等行政法院沒有給作為相對人的縣議會任何說明和答辯的機會就逕行裁准，裁定結果有失公允，近日內會提出抗告。