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影／5.3公尺高農舍煙囪溜滑梯 苗栗苑裡親子公園備受期待
苗栗縣苑裡地區親子公園今天上午動工，規畫5.3公尺高農舍煙囪溜滑梯、天空隧道、攀岩牆、田鼠地景等設施，預計明年春節前完工，滿足孩童鑽爬的願望，苑裡鎮長劉秋東直呼是「大紅包」！將是苑裡的新地標，帶動地方繁榮。
今天動土典禮，苗栗縣長徐耀昌、縣議員陳品安、張顧礫、鄭宗國、徐永煌、黎煥強，及劉秋東、苑裡鎮民代表會主席洪晃琦等人都到場，地方歌舞表演熱鬧慶祝，縣府水利處長楊明鐃表示，苑裡地區親子公園占地0.77公頃，面積較小因此朝立體發展，工程經費3000萬元，預計明年2月11日前完工。
楊明鐃強調，公園設計前曾辦理設計工作坊，孩童的鑽爬願望廣納進公園設施，「樹屋遊戲場」規畫農舍煙囪溜滑梯，高達5.3公尺，2條懸空式滑梯，斗笠攀爬架、樹屋天空隧道等；「稻禾遊戲區」設計鳥巢鞦韆、騎乘式鞦韆、4人座蹺蹺板、旋轉盤等；「田鼠地景」有山丘涵管、攀爬網，及滑梯、沙坑等設施。
「苑裡地區的大紅包」！劉秋東等地方鄉親有期待，認為親子公園位在苑裡、通霄交界處，國立苑裡高中旁，完成後將是苑裡地標，不僅提供遊憩，還能增進生活環境品質，帶動周邊房地等產業發展，成為苑裡地區的明日之星 。
徐耀昌說，苗栗市貓裏喵親子公園、竹南鎮獅山親子公園去年、今年先後完成，大受民眾歡迎，苑裡地區親子公園備受期待，明年春節前啟用，可望完成山線、中港溪及海線地區，各有大型親子公園的拼圖，縣府後續將啟動小型鄰里公園改造。
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