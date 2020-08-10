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看見桃園農業實力 慶祝農民節表揚全國農業競賽得獎人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府表揚傑出農家婦女。圖／桃園市政府農業局提供
桃園市政府表揚傑出農家婦女。圖／桃園市政府農業局提供

桃園市今天慶祝農民節大會活動，同時表揚在全國農業競賽中屢創佳績的農民，還有觀音區農會、大園區農會分別獲得「重設信用部經營績效獎優等」、「資產品質改善獎優等」農金獎，市長鄭文燦肯定農民成就，也稱讚農會的風險控管及績效表現。

在稻米、茶葉產業方面，新屋區農會榮獲「2019年精饌米獎台灣有機米組冠軍」，以及在地農友、茶行在「108年臺灣稻米達人冠軍賽」、「108年全國第九屆東方美人茶評鑑比賽」等各項競賽中獲得好成績，讓國人看見桃園農業的實力。現場也表揚160項推展農業有功人員。

鄭文燦指出，桃園市擁有4萬8000公頃農地，他上任後推動休閒農業，市府以劃設10個休閒農業區，成立100家休閒農場為目標，迄今已成功劃定8個休閒農業區，今年度有2個休閒農業區審查通過，即將完成10個休閒農業區的目標；休閒農場籌設中超過100家，已同意籌設約70家，將持續推廣休閒農業，成為桃園小旅行的亮點。

農委會推出每張面額250元的農遊券，桃園市府加碼200萬元，補助學校辦理戶外教學、推廣食農教育1團車補助1萬元，鼓勵學校戶外教學到農場遊玩，讓農遊券更能發揮效益。

鄭文燦說，農漁民紓困截至6月30日，農會受理5萬3905件，漁會2557件，目前9成9已核撥。桃園市農漁會信用部截至今年6月底，存款總額為1099億4683萬2000元、放款總額640億4978萬7000元、當期盈餘總額為2億9477萬6000元，存放比率54.44%逾放比率0.33%，顯示各農漁會信用穩健，均有盈餘。

鄭文燦表示，市府同時加強列管與查報農地違章工廠，先前全面清查農地工廠違建情況105年5月20日以後，列管農地疑似違規工廠共計28件，占農地面積約2.2公頃，桃園農地違建已大幅降低。

今日包括市議員涂權吉、陳美梅、劉曾玉春、農糧署北區分署長王安石、農委會桃園區農改場場長郭坤峯、桃園果菜市場公司董事長邱素芬、桃園市農會理事長李文政、石門農田水利會會長呂芳堅都出席活動。

桃園市政府表揚傑出農民。圖／桃園市政府農業局提供
桃園市政府表揚傑出農民。圖／桃園市政府農業局提供

農地工廠 鄭文燦 農民

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