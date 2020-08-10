桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

為服務年長者、身心障礙者及身體不便的隱性需求者，桃園市政府交通局下周將於特定區公車試辦「公車讓座服務系統」，持有桃園市愛心卡及敬老卡的民眾靠卡感應，會亮起讓座燈並語音提醒「請讓座」；民眾對此計畫正反意見不一。

桃園市政府交通局挑選行經榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院以及衛生福利部桃園醫院三大醫療院所的統聯客運168路線，總計15輛公車，還有1輛大溪復興幹線班次公車，8月17日將正式啟用公車讓座服務系統。交通局長劉慶豐說，試辦公車讓座服務系統計畫是期望以讓座者的愛心，換來需求者的安心，同時市民可放心搭乘公車，不怕佔用博愛座的異樣眼光。

交通局表示，公車上前後門都設有公車讓座服務RFID感應設備，待機時為藍燈，持有桃園市愛心卡及敬老卡的民眾，不需額外申請，靠卡感應成功後讓座燈會亮起綠燈，語音提醒其他乘客「請讓座」；資訊科技局統計截止7月31日，桃園市愛心卡已發行6萬5646張、敬老卡已發行24萬8208張。

交通局指出，孕婦、不能久站等隱性需求者，可至線上照申辦網站欄位填寫申辦，如提供媽媽手冊或診斷證明照片檔及市民卡外碼、手機號碼等，簡單步驟即可完成申請，後續會以簡訊方式通知申請案號、審核進度及結果，若有尚未申請服務或未持有桃園市民卡的民眾有座位需求，也可請公車司機協助手動開啟讓座燈服務。

黃姓市民認為，該系統用意良好，畢竟會擔心家中長輩在搭公車時沒有座位，年紀大站不穩會有跌倒風險，不過她說，系統雖能起提醒作用，但其他乘客會不會讓座仍有待施行後再觀察，對有需求的人讓座，這觀念還是得從小教育起。

陳姓學生則不贊同該系統，直呼「讓座不應該是自發性行為嗎？」她舉例，如果今天突然肚子痛或經痛，沒有診斷證明也沒有線上申請，坐在博愛座上頻頻聽到「請讓座」會讓她壓力很大。