北中南區各1座 苗縣苑裡親子公園動土

苗栗縣政府以總經費約新台幣3000萬元打造苑裡親子公園今天動土，園區以在地農業為特色，建置煙囪溜滑梯等共融式地景遊戲設施，預計2021年初完工，實現縣長徐耀昌在縣內北中南1區1親子公園的施政目標。

苗栗縣政府水利處上午在國立苑裡高中旁空地，舉辦苑裡親子公園動土典禮，縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、縣議員張顧礫、陳品安、徐永煌及黎煥強等多人共同參加。

徐耀昌表示，打造1地區1親子公園，是連任以來全力推動的目標之一，繼苗栗市「貓裏喵親子公園」、竹南鎮「獅山親子公園」先後完成啟用，民眾反應熱烈「叫好又叫座，如今第3座苑裡親子公園正式動工，苗栗北、中、南都各有一座親子公園，讓鄉親就近即可擁有舒適的遊憩空間。

水利處指出，苑裡親子公園總經費約3000萬元，公園規劃以苑裡穀倉為發想，突顯在地農業特色，遊戲設施包含農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險等，打造共融式地景遊戲設施，預計明年初完工。