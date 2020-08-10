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新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府爭取中央補助80萬元，規劃台灣大車隊「幸福小黃」，明天起（11日）供民眾免費搭乘，每天共52班次，服務香山地區民眾。圖／新竹市政府提供
竹市府爭取中央補助80萬元，規劃台灣大車隊「幸福小黃」，明天起（11日）供民眾免費搭乘，每天共52班次，服務香山地區民眾。圖／新竹市政府提供

新竹市香山區有7條公車路線、客運轉運站、數個火車站，雖然交通工具多，卻因腹地太大，公車難以全面行經，為讓大眾交通深入巷弄，市府爭取中央補助80萬元，規劃台灣大車隊「幸福小黃」，明天起（11日）供民眾免費搭乘，每天共52班次，行經兩條路線，包含樹下、浸水等和香村路等地區，藉由小黃串聯其他交通工具，讓民眾就醫、就學、買菜都便利。

市長林智堅說，香山區有許多鄉間因巷弄窄小、載客率不高，導致大眾交通難以營運，但許多年長者要出門買菜、就醫或者到行政中心洽公，仍有公共運輸的需求，因此，在交通處與交通部公路總局的協助下，幸福小黃終於上路。

交通部公路總局表示，完善公共運輸服務是中央政策，對於大眾運輸的縫隙，運量不高的地區都會協助地方政府以幸福巴士或幸福小黃來彌補縫隙，目前全國覆蓋率達82.77%，未來盼達到全國100%。

交通處表示，民眾可牢記「022」口訣，代表免費0元搭乘、行經路線2條路線、2天前先預約。幸福小黃等同公車，每天都會行經定點，同樣上下車都是定點，並非向計程車可隨叫隨停。目前駕駛「幸福小黃」的8名司機都是香山在地人，減少通勤時間，「幸福小黃」一定準時發車。

交通處指出，香山區很多地方就算步行200公尺都難有大眾交通工具，「幸福小黃」就是深入巷弄內幫助銀髮族，每天早上6點半就發車，總計52班次，最末班車則是晚上6點15分，受限於計程車每班次乘客最多4人，建議民眾可以兩天前先撥打(03)666-2468或市民專線1999預約。

台灣大車隊表示，「幸福小黃」每次僅能預約2個班次，預約專線僅有平日服務，兩條路線分別為浸水線及香村線。浸水線，由香山行政大樓出發，經浸水街及樹下街、浸水南街等回到香山行政大樓，香村線則是由香山轉運站發車，經香村路後到三姓橋火車站。

竹市府爭取中央補助80萬元，規劃台灣大車隊「幸福小黃」，明天起（11日）供民眾免費搭乘，每天共52班次，服務香山地區民眾。圖／新竹市政府提供
竹市府爭取中央補助80萬元，規劃台灣大車隊「幸福小黃」，明天起（11日）供民眾免費搭乘，每天共52班次，服務香山地區民眾。圖／新竹市政府提供

公車 計程車 火車站

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