7歲女童告別式 速食店破例供應生前最愛炸薯條

新竹市一名7歲女童的告別式昨天上午舉行，女童生前喜歡吃薯條，速食店業者協助承辦禮儀公司破例於非供應時段，熱油炸出2包薯條，並加贈雞塊、玩具，讓網友們直呼暖心。

一名在禮儀公司工作的張姓網友在臉書社團「爆系故事館」以「清晨七點的麥當勞現炸薯條」為題PO文，指日前接到7歲女童的服務案件，在與家人聊天時得知女童生前喜歡吃麥當勞的薯條，因此默默決定要為小女孩準備，希望讓家屬安慰。

然而，由於女童的告別式是在昨天上午7時30分，速食店在該時段並沒有提供薯條，張男致電給附近速食店訂購，原先遭到業者拒絕，但告知原委，經店員請示經理後，答應了請求。

「以為會是冰冷的薯條」張男指出，當天清晨抵達速食店，店員得知是來買炸薯條的，立刻回應「2份大薯有有有，請稍等。」5分鐘後不僅拿出熱騰騰的現炸薯條，還附上雞塊與小玩具，並說「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她。」讓張男相當感動。

這篇PO文一出，獲得網友們熱烈迴響，有人回應「好感動，孩子在天上一定很開心」，也有人感動得說「看了眼眶紅，希望妹妹可以當個開心的天使」、「還準備了兒童玩具，真的好貼心，希望成為小天使的妹妹可以收到這份心意」。