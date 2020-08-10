快訊

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

7歲女童告別式 速食店破例供應生前最愛炸薯條

中央社 / 新竹市10日電

新竹市一名7歲女童的告別式昨天上午舉行，女童生前喜歡吃薯條，速食店業者協助承辦禮儀公司破例於非供應時段，熱油炸出2包薯條，並加贈雞塊、玩具，讓網友們直呼暖心。

一名在禮儀公司工作的張姓網友在臉書社團「爆系故事館」以「清晨七點的麥當勞現炸薯條」為題PO文，指日前接到7歲女童的服務案件，在與家人聊天時得知女童生前喜歡吃麥當勞的薯條，因此默默決定要為小女孩準備，希望讓家屬安慰。

然而，由於女童的告別式是在昨天上午7時30分，速食店在該時段並沒有提供薯條，張男致電給附近速食店訂購，原先遭到業者拒絕，但告知原委，經店員請示經理後，答應了請求。

「以為會是冰冷的薯條」張男指出，當天清晨抵達速食店，店員得知是來買炸薯條的，立刻回應「2份大薯有有有，請稍等。」5分鐘後不僅拿出熱騰騰的現炸薯條，還附上雞塊與小玩具，並說「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她。」讓張男相當感動。

這篇PO文一出，獲得網友們熱烈迴響，有人回應「好感動，孩子在天上一定很開心」，也有人感動得說「看了眼眶紅，希望妹妹可以當個開心的天使」、「還準備了兒童玩具，真的好貼心，希望成為小天使的妹妹可以收到這份心意」。

速食 麥當勞

延伸閱讀

網家打造「8月心禮節」 宣布結盟麥當勞搶中元商機

限量7萬個！麥當勞「小小兵萬用置物籃」超萌登場

麥當勞破例早上七點炸薯條 背後藏感人故事

男子酒駕想吃麥當勞 千萬保時捷衝得來速車道撞半毀

相關新聞

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

為服務年長者、身心障礙者及身體不便的隱性需求者，桃園市政府交通局下周將於特定區公車試辦「公車讓座服務系統」，持有桃園市愛...

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

新竹市香山區有7條公車路線、客運轉運站、數個火車站，雖然交通工具多，卻因腹地太大，公車難以全面行經，為讓大眾交通深入巷弄...

桃市美語班師生參觀消防分隊 消防員宣導防火練英語

桃園市八德區一間美語補習班師生共80人，今天到茄苳消防分隊進行防火宣導，有趣的是這次的防火宣導集合美語，以英文教學方式進...

達成慈善基金會捐100萬元 助竹縣弱勢鄉親安葬親屬

財團法人桃園縣達成慈善基金會自2013年起，陸續捐助善款共200萬元給新竹縣政府社會處，協助弱勢縣民喪葬補助，已嘉惠34...

舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平...

鄉親鄉情／「公園媽媽」高必嫻 桃園模範公務員

桃園市政府養工處總工程司高必嫻，近年協助推動公園改造，屢屢創造話題，被市長鄭文燦稱為「公園媽媽」，高也主導北區客家園區前...

縮短城鄉差距 竹縣改善16校設備

新竹縣府爭取到偏遠地區學校計畫補助約2千多萬，將改善偏鄉及非山非市學校資源，縮短城鄉差距，不讓當地年輕學子外流。

想衝網路聲量 苗縣府基層壓力增

苗栗縣府除幕僚單位外，各局處每月要提報2項視察行程及1項臉書直播，排進縣長行程，內容要求有哏、有亮點，但因部分局處缺乏經...

古蹟消防栓比率低 桃市：安全無虞

桃園市文化局文化資產維護管理計畫，被審計處決算報告打槍，指古蹟有2處，歷史建築89處，卻僅2處古蹟及7處歷史建築周圍20...

火炎山淨山 300人清出30公斤垃圾

網路票選百大必訪步道之首的苗栗縣火炎山保安林山徑，新竹林管處昨發起淨山，火炎山登山協會及民眾300人來回沿途撿拾垃圾，約...

網傳桃園登革熱重災區範圍 桃市府：小心觸法

不少民眾近期在網路社群轉傳「桃園市桃園區中正路／三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」，直...

影／桃園巿大有梯田公園像探索場 網推全齡玩樂超夯

桃園市大有梯田生態公園上月中開園至今，市府打造首座梯田生態結合森林挑戰區，建置滑索、兒童遊戲場，有如坊間探索訓練場域 ，...

熱門新聞

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

新北版共享單車 最快淡水月底先試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。