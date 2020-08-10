達成慈善基金會捐100萬元 助竹縣弱勢鄉親安葬親屬

財團法人桃園縣達成慈善基金會自2013年起，陸續捐助善款共200萬元給新竹縣政府社會處，協助弱勢縣民喪葬補助，已嘉惠340名新竹縣民，今年基金會加碼捐贈100萬元，今天由基金會董事長陳秉洋率領董監事一起捐贈，縣長楊文科也致贈感謝牌和感謝狀，感謝基金會濟弱扶傾的善行義舉。

社會處表示，達成慈善基金會是董事長陳秉洋，因看到不少貧困民眾無力安葬往生家人，8年前發下善念而成立的，協助弱勢家庭能好好送別親愛家人最後一哩路，基金會的善心遍及桃園市、苗栗縣、花蓮縣、臺東縣、雲林縣、南投縣及新竹縣。

社會處統計，達成慈善基金會的「施棺專案」，從2013年開始陸續以每年50萬到100萬不等的經費，已捐助新竹縣200萬元，透過新竹縣社會救助金專戶，協助13鄉鎮、340名縣民，今年再捐100萬元，每名往生縣民可獲的善款也從5000元調高為1萬元的喪葬補助。

除了施棺濟貧，基金會響也應新竹縣針對貧困弱勢家庭的兒童和青少年，推動輔導理財計畫以脫貧的「兒童與少年未來教育及發展帳戶」政策，捐贈24萬元給縣府，提供弱勢孩童經濟扶助、醫療，運用就業服務、教育投資等方式，協助孩子自立。

陳秉洋表示，成立在桃園縣的達成基金會規模不大，但董事們真心奉獻，希望藉由善的力量破除災難，一年募得1000多萬，每分每毫用在濟貧上，希望他們的捐贈能拋磚引玉，帶動新竹縣的企業和善心人士關注弱勢，讓社會更詳和更溫馨。