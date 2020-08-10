舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平面的停6停車場興建兩層的地下停車場，完工後可提供的車位是原先的3.5倍，縣長楊文科今天前往視察工程進度，目前進度超前，預計明年9月完工。

縣長楊文科表示，以光明一路為主的光明商圈生意特別好，但原有的平面停車場車位及路邊汽機車停車格不足，造成周邊違規停車嚴重，為此，縣府提案向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設計畫，以改善停車問題，獲核定總經費3.5億元，其中縣府自籌約2.1億元。

停6停車場興建工程去年9開工，工期720日曆天，預定明年9月完工，目前工程進行至地下二層底版鋼筋綁紮，預計8月上旬可完成地下二層底版混凝土澆置，截至7月底進度33.35%超前原先預定進度31.58%。

交旅處表示，為使土地有效利用，施工範圍包含原本的平面停車場，並擴大到毗鄰的兒十公園及文和街，原先僅提供103格車位的停車場，改建為地下兩層立體停車場，可提供汽車停車位362格，機車停車位76格，期能改善光明商圈停車及交通問題，並增加民眾便利性。