快訊

黎智英被捕：港版國安法狙擊！香港蘋果日報遭港警「斬首行動」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府斥資3.5億元在原本的停6停車場興建兩層的地下停車場，縣長楊文科（右二）今天前往視察工程進度。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府斥資3.5億元在原本的停6停車場興建兩層的地下停車場，縣長楊文科（右二）今天前往視察工程進度。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平面的停6停車場興建兩層的地下停車場，完工後可提供的車位是原先的3.5倍，縣長楊文科今天前往視察工程進度，目前進度超前，預計明年9月完工。

縣長楊文科表示，以光明一路為主的光明商圈生意特別好，但原有的平面停車場車位及路邊汽機車停車格不足，造成周邊違規停車嚴重，為此，縣府提案向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設計畫，以改善停車問題，獲核定總經費3.5億元，其中縣府自籌約2.1億元。

停6停車場興建工程去年9開工，工期720日曆天，預定明年9月完工，目前工程進行至地下二層底版鋼筋綁紮，預計8月上旬可完成地下二層底版混凝土澆置，截至7月底進度33.35%超前原先預定進度31.58%。

交旅處表示，為使土地有效利用，施工範圍包含原本的平面停車場，並擴大到毗鄰的兒十公園及文和街，原先僅提供103格車位的停車場，改建為地下兩層立體停車場，可提供汽車停車位362格，機車停車位76格，期能改善光明商圈停車及交通問題，並增加民眾便利性。

同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造，藉由保留兒十公園的綠化空間，與文化局演藝廳、文化公園、爬蟲兩棲公園及豆子埔溪，整合為一個完整藍綠帶空間，並以「希望森林」為設計主軸，拆除既有罐頭式遊具，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區等共融式遊具，並保留當地信仰中心福德宮及原有的籃球場，提升民眾生活品質，有效活絡周邊多元的商業及文化休閒活動。

新竹縣政府斥資3.5億元在原本的停6停車場興建兩層的地下停車場，縣長楊文科（右）今天前往視察工程進度。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府斥資3.5億元在原本的停6停車場興建兩層的地下停車場，縣長楊文科（右）今天前往視察工程進度。記者陳斯穎／攝影
停6停車場興建工程去年9開工，工期720日曆天，預定明年9月完工，目前工程進行至地下二層底版鋼筋綁紮。記者陳斯穎／攝影
停6停車場興建工程去年9開工，工期720日曆天，預定明年9月完工，目前工程進行至地下二層底版鋼筋綁紮。記者陳斯穎／攝影

停車場 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹大隘區 隔15年輪值義民祭

竹縣招商亮眼 再獲地方卓越獎第1名

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

新竹縣新學期13校長異動 新卸任校長今交接

相關新聞

達成慈善基金會捐100萬元 助竹縣弱勢鄉親安葬親屬

財團法人桃園縣達成慈善基金會自2013年起，陸續捐助善款共200萬元給新竹縣政府社會處，協助弱勢縣民喪葬補助，已嘉惠34...

舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平...

鄉親鄉情／「公園媽媽」高必嫻 桃園模範公務員

桃園市政府養工處總工程司高必嫻，近年協助推動公園改造，屢屢創造話題，被市長鄭文燦稱為「公園媽媽」，高也主導北區客家園區前...

縮短城鄉差距 竹縣改善16校設備

新竹縣府爭取到偏遠地區學校計畫補助約2千多萬，將改善偏鄉及非山非市學校資源，縮短城鄉差距，不讓當地年輕學子外流。

想衝網路聲量 苗縣府基層壓力增

苗栗縣府除幕僚單位外，各局處每月要提報2項視察行程及1項臉書直播，排進縣長行程，內容要求有哏、有亮點，但因部分局處缺乏經...

古蹟消防栓比率低 桃市：安全無虞

桃園市文化局文化資產維護管理計畫，被審計處決算報告打槍，指古蹟有2處，歷史建築89處，卻僅2處古蹟及7處歷史建築周圍20...

火炎山淨山 300人清出30公斤垃圾

網路票選百大必訪步道之首的苗栗縣火炎山保安林山徑，新竹林管處昨發起淨山，火炎山登山協會及民眾300人來回沿途撿拾垃圾，約...

網傳桃園登革熱重災區範圍 桃市府：小心觸法

不少民眾近期在網路社群轉傳「桃園市桃園區中正路／三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」，直...

影／桃園巿大有梯田公園像探索場 網推全齡玩樂超夯

桃園市大有梯田生態公園上月中開園至今，市府打造首座梯田生態結合森林挑戰區，建置滑索、兒童遊戲場，有如坊間探索訓練場域 ，...

新竹縣借閱服務再升級 公共圖書館行動借閱APP上線

新竹縣公共圖書館行動借閱APP系統8月上線，同時推出Android及ios版本系統，讀者僅需透過手機APP操作，即可使用...

97歲環保志工嬤連掃6年不懈 他們這隊70歲以上有22人

周末早晨應是民眾補眠好時光，但新竹市卻可看見許多環保義工們在街道、公園等處賣力打掃，尤其是靠近香山濕地的朝山里的環保志工...

苗栗縣政強化網路聲量 局處直播要替縣長想哏壓力大

苗栗縣政府衝縣政網路聲量，網路直播變多了，縣府除幕僚單位外，要求每月提報2項視察行程，及1項臉書直播，供擇定排進縣長徐耀...

熱門新聞

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

疫情再度升溫 再掀口罩購買潮

潛水與漁船航道重疊？ 龍洞灣屢爆衝突漁民掛布條抗議

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。