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舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工
新竹縣竹北市的光明商圈周邊餐廳、診所及銀行林立，用餐時間車潮多，為舒緩停車位不足的窘境，新竹縣政府斥資3.5億元在原本平面的停6停車場興建兩層的地下停車場，完工後可提供的車位是原先的3.5倍，縣長楊文科今天前往視察工程進度，目前進度超前，預計明年9月完工。
縣長楊文科表示，以光明一路為主的光明商圈生意特別好，但原有的平面停車場車位及路邊汽機車停車格不足，造成周邊違規停車嚴重，為此，縣府提案向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設計畫，以改善停車問題，獲核定總經費3.5億元，其中縣府自籌約2.1億元。
停6停車場興建工程去年9開工，工期720日曆天，預定明年9月完工，目前工程進行至地下二層底版鋼筋綁紮，預計8月上旬可完成地下二層底版混凝土澆置，截至7月底進度33.35%超前原先預定進度31.58%。
交旅處表示，為使土地有效利用，施工範圍包含原本的平面停車場，並擴大到毗鄰的兒十公園及文和街，原先僅提供103格車位的停車場，改建為地下兩層立體停車場，可提供汽車停車位362格，機車停車位76格，期能改善光明商圈停車及交通問題，並增加民眾便利性。
同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造，藉由保留兒十公園的綠化空間，與文化局演藝廳、文化公園、爬蟲兩棲公園及豆子埔溪，整合為一個完整藍綠帶空間，並以「希望森林」為設計主軸，拆除既有罐頭式遊具，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區等共融式遊具，並保留當地信仰中心福德宮及原有的籃球場，提升民眾生活品質，有效活絡周邊多元的商業及文化休閒活動。
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