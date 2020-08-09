網傳桃園登革熱重災區範圍 桃市府：小心觸法

不少民眾近期在網路社群轉傳「桃園市桃園區中正路／三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是重災區」，直指上述地點為登革熱重災區。桃園市政府提醒，請民眾勿散佈疫情消息，相關疫調資訊以中央公布為主，以免觸法。

桃市府表示，為防範登革熱疫情，自7月21日起於確診個案住家附近、工作地、風險地等擴大進行住家健康衛教訪視、孳生源清除及戶內外化學性防治工作，並設置社區健康監測採檢站，自7月31日至今已無新增確診個案。

為全面防止登革熱群聚狀況擴大，截至8月9日止，桃市府共動員924人次防疫人員、清除2620個積水容器，其中233個為陽性，後續仍持續進行各項防治工作，民眾也應配合防疫，主動清除環境積水容器，避免養蚊。

衛生局指出，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，目前已查獲3件，分別在住家門前積水容器、花盆底盤、輪胎積水內找到孑孓，正辦理裁處作業程序中。