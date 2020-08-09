快訊

港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
未婚男女透過石蓮多肉植栽活動第一階段接觸。圖／嘉義市府提供
未婚男女透過石蓮多肉植栽活動第一階段接觸。圖／嘉義市府提供

現代人工作忙碌，缺乏交友管道，嘉義市政府與九華山地藏庵共同辦理「「2020愛你愛妳･月老傳情」未婚聯誼活動，共20名男性、20名女性參加，市長黃敏惠說，希望為單身男女搭起愛情的幸福橋樑，期待促成好姻緣，提高結婚率及生育率，挽救少子化危機。

香火鼎盛的九華山地藏庵1樓供奉月下老人，因此未婚聯誼選擇在此舉行，讓月老星君為參加的單身男女幸福加持，黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森與參加男女以「合體版剪刀石頭布」遊戲，決定出2名幸運男女贈與手作石蓮(花語：久長)的多肉植栽。

透過石蓮多肉植栽活動第一階段接觸，現場備有午茶，參加者可一邊享用精緻的茶點進行聯誼，期間穿插各項有趣互動遊戲，充分認識全場異性朋友，不錯過每一段佳緣，透過幸福幫手，找到適合的彼此。

黃俊森說，以前月老與註生娘娘和其他神明同一供桌，因此就讓月老與註生娘娘有自己的殿，有自己的「公司辦公室」，一定更能發揮，弄好之後，他常去點燈，現在都有孫子了。

來參加活動的董小姐說，去年家人有來參加覺得很不錯，因此推薦給自己，希望可以有機會多認識新朋友。蔡先生說，從親友得知活動，期待有機會藉此認識異性、找到好姻緣，對於地藏庵把名單放在月老供桌上加持，覺得很有趣。

市府指出，為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，從產前到產後完整服務，提供產檢交通補助、生育補助、育兒津貼及托育補助等，目前東、西區各有一處托嬰中心，有喘息服務及育兒指導措施，讓爸媽免煩惱安心生養。

嘉義市長黃敏惠（右一）、九華山地藏庵董事長黃俊森（左一）贈與參加聯誼男女多肉植物。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右一）、九華山地藏庵董事長黃俊森（左一）贈與參加聯誼男女多肉植物。圖／嘉義市府提供

月老 聯誼 生育補助

延伸閱讀

陳澄波57件作品 進駐嘉市美術館

嘉市蘭潭國中科技隊 修車、水電好上手

民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

嘉市外籍教師投書美媒體 稱讚台灣新冠防疫作為

相關新聞

桃園古蹟不到一成有設消防栓？ 文化局喊冤

桃園市內古蹟有22處、歷史建築有89處，不過審計處決算報告指出，僅2處古蹟及7處歷史建築周圍20公尺內設有消防栓，設置比...

影／桃園巿大有梯田公園像探索場 網推全齡玩樂超夯

桃園市大有梯田生態公園上月中開園至今，市府打造首座梯田生態結合森林挑戰區，建置滑索、兒童遊戲場，有如坊間探索訓練場域 ，...

新竹縣借閱服務再升級 公共圖書館行動借閱APP上線

新竹縣公共圖書館行動借閱APP系統8月上線，同時推出Android及ios版本系統，讀者僅需透過手機APP操作，即可使用...

97歲環保志工嬤連掃6年不懈 他們這隊70歲以上有22人

周末早晨應是民眾補眠好時光，但新竹市卻可看見許多環保義工們在街道、公園等處賣力打掃，尤其是靠近香山濕地的朝山里的環保志工...

苗栗縣政強化網路聲量 局處直播要替縣長想哏壓力大

苗栗縣政府衝縣政網路聲量，網路直播變多了，縣府除幕僚單位外，要求每月提報2項視察行程，及1項臉書直播，供擇定排進縣長徐耀...

防疫升溫8大場所要戴口罩 桂花巷多數遊客沒在怕

新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心5日宣布，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，務必配戴口罩，第一個假日，苗栗縣各景點湧現...

80歲敏盛醫院總裁「寫」臉書 出新書「我的臉書歲月」

桃園市敏盛綜合醫院總裁楊敏盛邁入80歲高齡，樂在寫作記錄生活，最近在親友鼓勵下，集結20個月累積的300篇臉書貼文，出版...

竹科生活圈／科技人轉賣果乾 米其林摘2星

52歲吳建康曾在台北科技公司研發部門擔任工程師，12年前放棄穩定的工作及優渥的薪水，不顧家人反對，一腳踏入未知的農產加工...

竹市AI貨櫃屋 助青年接軌職場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹市政府共推「AI職涯起手室－青年職涯服務」，昨天在新竹遠東巨城購物中心戶外廣場打造「賈...

苗縣夫妻營 9旬夫婦成範例

苗栗縣教育處家庭教育中心邀請18對老夫老妻參加今年首度辦理的「心約定、愛永恆」中老年夫妻浪漫幸福營，昨天接受一整天婚姻教...

桃寶修惜趣 開市集、推課程

民眾扔棄巨大家具、二手衣數量只增不減，桃園市環保局輔導成立11處修惜站，巧手改造廢棄物成各式實用生活用品，昨天起在桃園區...

桃市府「好盒器」 試辦環保杯租借

夏天不少人愛喝手搖杯，累積的塑膠杯數量可觀，桃園市環保局推動「好盒器」減塑行動，與市府商圈6家飲料店合作，先從市府員工開...

熱門新聞

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

防疫升溫8大場所要戴口罩 桂花巷多數遊客沒在怕

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。