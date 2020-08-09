嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機
現代人工作忙碌，缺乏交友管道，嘉義市政府與九華山地藏庵共同辦理「「2020愛你愛妳･月老傳情」未婚聯誼活動，共20名男性、20名女性參加，市長黃敏惠說，希望為單身男女搭起愛情的幸福橋樑，期待促成好姻緣，提高結婚率及生育率，挽救少子化危機。
香火鼎盛的九華山地藏庵1樓供奉月下老人，因此未婚聯誼選擇在此舉行，讓月老星君為參加的單身男女幸福加持，黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森與參加男女以「合體版剪刀石頭布」遊戲，決定出2名幸運男女贈與手作石蓮(花語：久長)的多肉植栽。
透過石蓮多肉植栽活動第一階段接觸，現場備有午茶，參加者可一邊享用精緻的茶點進行聯誼，期間穿插各項有趣互動遊戲，充分認識全場異性朋友，不錯過每一段佳緣，透過幸福幫手，找到適合的彼此。
黃俊森說，以前月老與註生娘娘和其他神明同一供桌，因此就讓月老與註生娘娘有自己的殿，有自己的「公司辦公室」，一定更能發揮，弄好之後，他常去點燈，現在都有孫子了。
來參加活動的董小姐說，去年家人有來參加覺得很不錯，因此推薦給自己，希望可以有機會多認識新朋友。蔡先生說，從親友得知活動，期待有機會藉此認識異性、找到好姻緣，對於地藏庵把名單放在月老供桌上加持，覺得很有趣。
市府指出，為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，從產前到產後完整服務，提供產檢交通補助、生育補助、育兒津貼及托育補助等，目前東、西區各有一處托嬰中心，有喘息服務及育兒指導措施，讓爸媽免煩惱安心生養。
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