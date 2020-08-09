大熱門火炎山保安林山徑淨山 300人清出30公斤垃圾

網路票選百大必訪步道之首的苗栗縣火炎山保安林山徑，今天辦理淨山活動，林務局新竹林區管理處、火炎山登山協會及民眾300人，來回沿途撿拾垃圾，約8個小時清出30公斤，新竹林管處呼籲民眾落實無痕山林，共同守護火炎山山徑之美。

新竹林區管理處、火炎山登山協會前天簽署「火炎山山徑認養契約」，今天首發辦理火炎山保安林「親山淨山、垃圾帶回家」活動，新竹林管處秘書吳學平率同林管處、火炎山登山協會會員，及民眾共約300人，上午7點半上山，沿途撿拾飲料瓶罐、塑膠袋等垃圾，下午3點多下山，清出約30公斤，將分類後處理。

新竹林管處長夏榮生說，淨山地點原名1314號土砂捍止保安林，山徑今年6月下旬辦理命名，更名火炎山保安林」，保安林內山徑是網路票選百大必訪步道，熱門山徑伴隨垃圾及環境維護問題，林管處定期巡查維護、進行自然生態及登山安全宣導，並與當地社區、社團合作，藉由認養機制同時辦理山域環境教育。

火炎山登山協會理事長黃國棟表示，新竹林管處主動聯繫並建立合作平台，未來除山徑的環境維護、地質監測及登山安全宣導，也會號召會員協力，不定期辦理淨山活動，用行動來守護美麗的火炎山保安林。