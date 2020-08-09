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桃園古蹟不到一成有設消防栓？ 文化局喊冤

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府消防局去年針對歷史建築八德中正堂進行古蹟火災搶救，以高空噴灑水霧的方式滅火，減少強力水壓對古蹟的破壞。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府消防局去年針對歷史建築八德中正堂進行古蹟火災搶救，以高空噴灑水霧的方式滅火，減少強力水壓對古蹟的破壞。記者陳夢茹／攝影

桃園市內古蹟有22處、歷史建築有89處，不過審計處決算報告指出，僅2處古蹟及7處歷史建築周圍20公尺內設有消防栓，設置比率偏低。對此文化局喊冤，不是所有地點都適合裝消防栓，強調目前開放給民眾參觀的古蹟等建物消防安全絕無疑慮。

審計處在決算及綜計表審核報告中點出，桃園市的古蹟和歷史建築，周遭20公尺內設置消防栓的比率偏低，還有4處古蹟及24處歷史建築未擬定管理維護計畫等狀況，為落實歷史與文化資產維護管理，需盡快檢討改善。

桃園市政府文化局文化資產科科長董俊仁解釋，要視古蹟和歷史建築的地點、建物狀況等需求來判定，並不是所有古蹟和歷史建築都適合裝設消防栓，就算沒有消防栓，內部都有裝簡易消防設備，如滅火器、住宅用火災警報器等，都有通過消防檢驗。

何種古蹟和歷史建物不適合設置消防栓？董俊仁指出，一般日式小型的日式宿舍就不適合，如中壢區的歷史建築壢景町，前身為台灣日治時期中壢郡役所官舍，後改為中壢警察分局宿舍，並無設置消防栓，而是在建物台子中設置水管管線，建置噴灑系統。

董俊仁說，有部份的古蹟和歷史建築因所有權人仍在使用、目前有其他用途，尚未進入修復再利用程序，因此還沒取得使用許可，但他強調，現已開放給民眾參觀的古蹟及歷史建築皆有取得使用許可。防災部份，每年則至少與消防局共同規畫一次古蹟火災演練，確保同仁遇到狀況能及時應對。

桃園市政府消防局曾針對歷史建築八德中正堂、三級古蹟南崁五福宮進行火災搶救，出動雲梯車以高空噴灑水霧的方式滅火，消防局表示，古蹟救災需減少強力水壓對古蹟的破壞，以保存文化資產為最高原則，與一般住宅火警的救災方式不同。

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