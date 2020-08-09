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影／桃園巿大有梯田公園像探索場 網推全齡玩樂超夯

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，日前遭破壞的景觀水道完工啟用，假日吸引很多親子玩樂。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，日前遭破壞的景觀水道完工啟用，假日吸引很多親子玩樂。記者曾增勳／攝影

桃園市大有梯田生態公園上月中開園至今，市府打造首座梯田生態結合森林挑戰區，建置滑索、兒童遊戲場，有如坊間探索訓練場域 ，假日吸引大批人潮、車潮前往，日前傳出景觀水道遭破壞一度封園恢復啟用，園區人士今天下午指出，周休假日2天來大有田公園恢復全區開園，吸引估計3、4000親子戲水、遊戲，成網路推薦適合全齡遊憩的桃園新興熱門景點。

桃園區大有梯田生態公園佔地2.1公頃，串連桃園區大有路新市鎮，銜接虎頭山自然丘陵、狹長地形打造的生態公園，建置有梯田景觀、公園步道、滑索、兒童遊戲場、景觀水道、露天廣場多項設施，成為全台、也是桃園市首座梯田生態景觀公園。

附近社區黃姓主委今天下午說，當地保有梯田生態農村風貌、公園步道環境優美，森林挑戰區兒童遊戲場項目前，還有景觀水道、露天廣場音樂開唱，開園之後，每天傍晚、假日吸引親子遊戲玩樂人潮密密麻麻。

市府工務局景觀工程科長邱建豪說，大有梯田生態公園區全區開放，除圍籬未來規畫桃園區公所社服館工程外，該公園也是生態教育園區，可提供大有國中小及各學校做為生態教育場域，車輛多，請民眾開車停放大有路週邊停車場，每晚9時關園，呼籲民眾親子遊玩，不要踐踏草皮，一起維護公園景觀休憩玩樂。

桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日露天廣場開音 樂會，吸引民眾駐足聆聽。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日露天廣場開音 樂會，吸引民眾駐足聆聽。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園，有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園， 森林挑戰區有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影
桃園市大有梯田生態公園恢復全區開園， 森林挑戰區有如探索訓練場域，假日尤其兒童遊戲區吸引最多親子玩樂，人潮密密麻麻。記者曾增勳／攝影

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