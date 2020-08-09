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新竹縣借閱服務再升級 公共圖書館行動借閱APP上線

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣公共圖書館行動借閱APP系統8月正式上線，讀者僅需透過手機APP操作，即可使用書籍預約及借閱服務。記者陳斯穎／攝影
新竹縣公共圖書館行動借閱APP系統8月正式上線，讀者僅需透過手機APP操作，即可使用書籍預約及借閱服務。記者陳斯穎／攝影

新竹縣公共圖書館行動借閱APP系統8月上線，同時推出Android及ios版本系統，讀者僅需透過手機APP操作，即可使用書籍預約及借閱服務，提供愛書人更為便利的借閱服務，以及全縣不分館別，借閱最高上限36冊。

縣長楊文科表示，縣府文化局獲教育部補助，積極整合全縣公共圖書館資源及借閱系統升級，自2019年起陸續完成全縣公共圖書館自動化借閱系統更新、新竹縣公共圖書館網站上線、圖書館人員制服更換等服務，達到新竹縣「文化、科技、智慧城」願景。

為因應新型態圖書館借閱策略，邁向「無卡化便民時代」，此次推出的行動借閱APP，可提供讀者透過指尖操作，進行書籍預約、行動借閱證使用，並可隨時掌握公共圖書館活動訊息。此外，APP系統還彙整電子書相關資源，包括國立公共資訊圖書館電子書服務平台、HyRead ebook、遠流雲端書庫等，提供縣民更多元及便利的圖書館資源使用方式。

文化局長田昭容表示，此APP除既有行動借閱證及預約功能外，還可搭配教育部補助文化局圖書館更換的全館RFID系統，讀者在館內開啟APP行動借閱功能，就能直接使用手機掃描館內書籍條碼，完成借閱操作，無須臨櫃服務相當便民。

為呼應跨區域公共圖書館資源借閱需求，縣府也再次攜手13鄉鎮市公所，自8月起將借閱上限1館8冊的限制，改為借閱上限36冊，預約冊數上限30冊，歡迎愛書人多加運用!。

另外，8月10日起文化局將一併推出Hami Book電子書場域閱讀服務，在文化局圖書館完成定位設定，透過手機及平板電腦等智慧型載具，館內讀者即可享受免費線上近萬本書籍、期刊及報章雜誌閱覽服務。

讀者在文化局圖書館內開啟APP行動借閱功能，就能直接使用手機掃描館內書籍條碼，完成借閱操作，無須臨櫃服務。記者陳斯穎／攝影
讀者在文化局圖書館內開啟APP行動借閱功能，就能直接使用手機掃描館內書籍條碼，完成借閱操作，無須臨櫃服務。記者陳斯穎／攝影

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