97歲環保志工嬤連掃6年不懈 他們這隊70歲以上有22人

周末早晨應是民眾補眠好時光，但新竹市卻可看見許多環保義工們在街道、公園等處賣力打掃，尤其是靠近香山濕地的朝山里的環保志工，更是「每周六」上午6點準時出動維護環境，且志工們平均年齡達75歲，還有一名高齡97歲阿嬤隊員連六年都擔任義工持續不懈；在竹市環保志工、環保隊努力下，竹市環境清潔連6年獲得環保署評鑑地方政府環境清潔維護肯定。

環保署近日公布108年度地方政府環境清潔維護考核，新竹市、香山區、朝山里分別榮獲縣市組、鄉鎮市區組、村里組的「特優獎」，且竹市連續6年都獲獎，總計共獲3次特優、3次優等。

朝山里長王文福、環保志工隊長蔡志修每周六都帶志工維護環境，王文福說，朝山里有熱門景點香山濕地、知名地標香山天后宮，為讓大家有更好環境，環保志工隊都願意犧牲假日，志工隊共有35人，70歲以上有22人，他們都秉持「活到老動到老」精神力挺環境友善日。

蔡志修說，志工隊也發揮年長者智慧，在里內公園等菸蒂熱點設置自製菸蒂收集桶，供抽菸民眾丟棄，讓菸頭不落地。他們也以認養公園綠地及公廁維護整潔、不時巡查及清除違規廣告、積極清除登革熱孳生源等。

朝山里最高齡志工是97歲的曾張梅阿嬤，她從環保志工隊創立就加入，至今已達6年，期間幾乎全勤，成為志工隊精神指標被大家戲稱為「班長」，她說，參加環保掃街除了做健康之外，還能增進夥伴感情，另外，曾張梅也是社區總體營造文化志工，提供很多早期先民生活故事，被認為是朝山里活歷史。