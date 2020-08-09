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苗栗縣政強化網路聲量 局處直播要替縣長想哏壓力大

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衝縣政網路聲量，要求局處提報主題，網路直播也變多了。圖／本報資料照片
苗栗縣政府衝縣政網路聲量，要求局處提報主題，網路直播也變多了。圖／本報資料照片

苗栗縣政府衝縣政網路聲量，網路直播變多了，縣府除幕僚單位外，要求每月提報2項視察行程，及1項臉書直播，供擇定排進縣長徐耀昌行程，內容要求有哏、有亮點，但因部分局處缺乏專門經費及人才，基層要發想甚至自製，倍有壓力。

縣長臉書「徐耀昌加油讚」今年3月改版，粉絲成長約2000人，達到3萬多人，縣府媒體事務中心指出，縣府沒有花錢買推播，但潮流趨勢，為增加可見度、曝光度，提高網路聲量，及施政滿意度等，因此在縣務會議提報各單位配合事項，持續加強內容品質，增加按讚數、分享數，吸引更多分粉絲加入。

縣府計畫處並通報要求，除稅務、行政、主計、計畫、人事、政風等幕僚單位外，業務單位每月至少提報2項視察、1項臉書直播（或圖卡、微電影），以民眾關心議題，讓民眾有感，並設計亮點及活潑橋段，如果是例行性工作，要訂出主題、標語口號，善加包裝吸引關注。

媒事中心提報各單位配合事項，包括縣政重要訊息、拍攝縣長影片成果，優先提供篩選，臉書露出後，再分享各管臉書平台，縣長臉書分享貼文，業務相關單位盡速分享，單位主管邀請同仁按讚或分享貼文、留言，直播主題先討論，如果不適合，仍可改拍攝影片或圖卡方式露出。

此外，安排主持人與縣長互動，劇本及台詞需熟練，台風穩健，主題要有哏，安排規畫體驗、實作，或準備專業服裝、道具，直播地點選擇手機訊號良好，室外活動盡量避免，室內燈光照明要充足，建議即時回應、要有抽獎，提高參與互動。

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