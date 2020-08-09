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防疫升溫8大場所要戴口罩 桂花巷多數遊客沒在怕

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄老街桂花巷警示提醒遊客，但多數沒有戴口罩。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄老街桂花巷警示提醒遊客，但多數沒有戴口罩。記者范榮達／攝影

新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心5日宣布，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，務必配戴口罩，第一個假日，苗栗縣各景點湧現人潮，南庄老街桂花巷尖峰時段，遊客更是比肩接踵，無視進出口的警示，約7、8成沒有戴口罩。

中央流行疫情指揮中心5日宣布8大場所民眾需配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教場所，景點雖未列入，因南庄鄉桂花巷狹窄，主要出入口都豎立警示，提醒遊客配合務必戴口罩，並保持社交距離。

不過，多數遊客都沒有戴口罩，新竹市彭姓一家人趁著假日到南庄一遊，他們說，台灣近來疫情都是境外病例，且戶外空氣流通，天氣炎熱戴口罩也不舒服。

苗栗縣政府衛生局指出，中央流行疫情指揮中心5日宣布8大場所配戴口罩，並有1周宣導期，視疫情發展決定是否開罰，苗栗縣將遵照中央指示辦理相關防疫做法。

口罩 疫情 南庄

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