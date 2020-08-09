80歲敏盛醫院總裁「寫」臉書 出新書「我的臉書歲月」

桃園市敏盛綜合醫院總裁楊敏盛邁入80歲高齡，樂在寫作記錄生活，最近在親友鼓勵下，集結20個月累積的300篇臉書貼文，出版3卷「我的臉書歲月」新書，有趣的是，楊敏盛「寫」臉書名副其實，貼文內容來自一張張手稿，自己手寫文章，再請秘書幫忙打字貼文，他也喜歡瀏覽「臉友」的按讚留言，笑說貼文獲得共鳴，有知音之喜。

楊敏盛開始在臉書發文，與前幾年擔任國民黨桃園市黨部主委有關，他說，自己對臉書一竅不通，但當時擔任主委目標黨務年輕化，特助陳建松點子多，鼓勵他辦臉書分享所見所聞，也能拉近與年輕人距離，由於不諳操作，每篇貼文都來自他的手寫稿。

楊敏盛自稱「十一居士」，以「居士隨筆」為名，每周在臉書約發3到4篇文章，主題多元，有的提及黨務、有的為生活見聞，或對時事的針砭感慨，他說，這些貼文除了紀錄生活，也傳遞獨有的「十一」哲學，希望年輕人別怕老，「老年也可以很好！」

「我的臉書歲月」集結300篇臉書文章與照片，文圖並茂，篇幅還巧思附上該則臉書貼文的留言截圖，楊敏盛笑說，每天都會上臉書瀏覽，自己特別在意留言，有人附和肯定，看了心情愉悅，宛如找到知音，也結交不少素昧平生的「臉友」，樂趣不少。

楊敏盛也想起，今年在蔡英文總統第二任就職後，發了臉書貼文肯定小英施政，由於自己擔任過藍營主委，就有網友留言指著他鼻子罵，當下不免難過，但冷靜下來思考這就是「民主」，尊重彼此各有立場，別太在意，也自勉經營臉書切勿有太大壓力。

楊敏盛好「寫」臉書，到現在已把廿、卅支筆寫到沒水，雖然書寫字跡隨性，但秘書經年累月協助謄打，也越打越有心得，楊也目標1年出1卷，繼續分享他的臉書歲月。