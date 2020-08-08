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注意！桃市3住戶花盆、輪胎積水生孑孓 最高可罰15K

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓，里長陳俊亨傾倒積水。圖／長安里長陳俊亨提供
衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓，里長陳俊亨傾倒積水。圖／長安里長陳俊亨提供

桃園市爆發本土登革熱疫情，展開登革熱防疫大作戰，3日起只要查獲民眾未妥善清除積水處或積水容器有陽性孳生源就會開罰，今天衛生人員在桃園區疫情指標里長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生多隻孑孓，迄今累積3件違規案件，進入裁處程序，可罰3千元到1萬5千元不等，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，才能圍堵疫情。

國內今年累計14例本土登革熱病例，桃園就占了13件，主要來自長安里群聚事件，市府衛生局在3日公告登革熱防疫措施，呼籲民眾配合清除家戶內外積水容器與積水處等孳生源，如未主動妥善管理、清除，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元；民眾也應配合衛生局與相關局處疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防疫工作，可處6萬到30萬元罰鍰。

今天雖是父親節，但防疫工作不打烊，衛生局人員今天與長安里長陳俊亨到里內巡檢，環保志工也積極投入，總計出動14人次，陳俊亨說，長安里連日來配合防疫積極清理積水容器，但沒想到今天還是發現了積水容器達25處，里內一處社區頂樓更發現有1個有陽性孳生源的容器，衛生局將製單開罰，呼籲里民一定要落實清除積水容器！

「真的很傻眼！」陳俊亨說，在該社區頂樓巡查時本以為無異樣要離開，但當時注意到花台旁有3只堆疊的花盆，上方花盆並無積水，但沒想到拿開花盆一看，最下方的花盆竟積水，還滿滿都是孑孓，蟲體肥滋滋，可見很久沒有清理。

陳俊亨表示，已跟該社區管委會聯繫，衛生局將依法裁處，據悉是住戶種花擺放的花盆，已請管委會加強管理，他也特別提醒居民除了倒水，也要刷洗容器內部，以免遺留蚊子蛋再孳生孑孓，他最大心願「希望疫情能守住」，不要擴散。

市府衛生局指出，市府持續查核積水容器與積水處是否藏有孑孓，目前已查到3件，除了花盆底盤還有輪胎凹槽都有，都將依法裁處，可罰3千到1萬5千元，由於防疫範圍為全桃園市，也務必請全桃園市民都要配合防疫。

衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓。圖／長安里長陳俊亨提供
衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓。圖／長安里長陳俊亨提供
長安里長陳俊亨（右）今天與衛生局人員巡查積水容器。圖／長安里長陳俊亨提供
長安里長陳俊亨（右）今天與衛生局人員巡查積水容器。圖／長安里長陳俊亨提供
衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓，現場取樣留存。圖／長安里長陳俊亨提供
衛生局人員今天在長安里一處社區頂樓發現花盆積水孳生孑孓，現場取樣留存。圖／長安里長陳俊亨提供

衛生局 登革熱

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