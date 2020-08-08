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桃市府推環保杯租借 6家飲料店參與

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

夏天不少人愛喝手搖杯消暑，但累積的塑膠杯垃圾數量可觀，桃園市環保局運用「好盒器」容器租借服務，最近已和市府附近6家飲料店合作，從府內員工開始，可到店面免費租借環保杯並外帶飲料，再到市府10樓站點歸還，由於疫情未退，環保局強調容器交由專業廠商清洗，比家裏洗得還要乾淨，待試運轉上軌道將擴大開放民眾使用。

桃園市環保局推動減塑行動，去年底先從局內落實「禁用一次性餐具」政策，規定無論個人用餐或會議餐點都要自備餐具，並導入容器借用系統，減輕環境負擔，今年夏天開始增加環保杯租借服務，並陸續商談6家飲料店加入租借行列，盼藉此垃圾減量。

市府環保局指出，目前已和市府附近的清玉、茶大叔、野孩子、甘萃鮮飲、木昂咖啡與市政大樓1樓喜憨兒庇護商店合作，只要下載好盒器LINE帳號或填寫資料，就可在飲料店免費借到環保杯，再請店家協助外帶飲料，不須自備環保杯，也減少塑膠垃圾。

好盒器提供的環保杯為白色杯身，採用較耐熱的PP材質，可耐熱到120度，並標明不含雙酚A，杯身貼有編號與QR-CODE，以利追蹤，只要飲用完畢再到市府10樓環保局辦公室外設置的容器歸還站，掃描條碼歸還空杯即可，將有專人收取交由廠商清潔。

不少店家響應環保，紛紛推出自備飲料杯折扣優惠，從折2元到10元不等都有，但環保杯有一定重量，還要自己洗，真正自備環保杯的民眾比例不高，市府園區1間飲料店員工就說，使用環保杯買飲料可折2元，「但每10個顧客，大概只有1、2個會自備」。

市府環保局一般廢棄物管理科指出，環保杯租借費用先由環保局吸收，並從市府員工開始試辦，歸還區也只有市府10樓1處，等到運作成熟後，之後將擴大至一般民眾參與，也將開放原店、跨店歸還空杯，屆時更歡迎有興趣的店家參與，合力減量垃圾。

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