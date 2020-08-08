新竹義民爺神龕出巡 睽違15年由大隘祭典區輪值

一年一度的義民祭今天上午在新埔褒忠亭義民廟舉行義民爺出巡儀式正式展開，將開始為期1個月的奉飯儀式，今年也是睽違15年再由「大隘祭典區」輪值，新竹縣長楊文科出身大隘祭典區的峨眉鄉，今年更擔任榮譽總爐主，他表示能參與獲選為國家重要民俗的客家祭典，是身為客家人的榮幸。

新埔褒忠亭義民廟自1788年建廟至今已232年，每年皆由不同輪值區負責祭典，輪值祭典區橫跨桃園、新竹縣市，分為15大聯庄祭典區，今年由「大隘祭典區」輪值，範圍包括新竹縣寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉及新竹市香山區茄苳里、東香里、大湖里以及新竹市東區柴橋里。

新竹義民祭活動不僅獲選為客委會「客庄十二大節慶」，也是文化部第1個認證為「國家重要民俗」的客家祭典儀式，不但是新竹地區、也是全台客家人重要的信仰。

今年出巡儀式上午由立法委員林思銘、新竹縣議長張鎮榮及楊文科，還有總爐主姜心源、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠及寶山鄉長邱坤桶誠心敬拜，一同恭迎義民爺至今年祭典區坐鎮。

新竹縣府民政處表示，義民祭是新竹縣市及桃園最為盛大的民俗活動之一，義民祭代表了客家人的淳樸、敦厚、熱情與好客，更傳承客家人忠義思想及精神，且義民祭典完整保存傳統輪值制度與祭儀，充分展現了客家族群的凝聚力。

姜心源受訪表示，義民祭典相隔15年回到大隘祭典區輪值，今年是第11次，因早期大隘地區開發較晚，自清光緒3年（1877年）才開始輪值，但大隘地區會盡力維護、傳承傳統祭典；新埔義民廟董事長林光華則說，為感念200多年前義民爺開墾台灣的犧牲及奉獻，才有如今的開發成果，今年大典活動不受疫情影響照常進行，也將邀請總統蔡英文總統蒞臨。