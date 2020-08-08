桃園穆斯林老人公寓「父親節」啟用 表達對長者敬意

穆斯林老人關懷協會於桃園市龍潭區，成立全台首座穆斯林老人公寓，特別選在今天8月8日「父親節」開幕，代表對年長者的敬意，約300名教友到場共襄盛舉。公寓共3層樓含21間雙人房，設有禮拜堂，及獨立廚房供應符合依斯蘭教法的清真伙食，主要開放有自主生活能力和無家人陪伴的穆斯林長者，免費申請入住。

穆斯林老人協會理事長張繼方與夫人明萍忠，2017年成立協會後，鎖定鰥寡孤獨、家境赤貧者等伊斯蘭教友給予幫助，歷經3年籌備，選定桃園市龍潭區環境清幽的耕雲莊園社區，建立穆斯林老人公寓，希望提供生活習俗一致的穆斯林長者，一處優良的生活空間。

家住台北的張繼方致詞時表示，公寓原打算設在離家近的中永和地區，輾轉找到龍潭一處環境清幽之地建造，此地距離國軍804醫院僅4分鐘、龍岡清真寺20分鐘，擁有完善的醫療機能，也能滿足信仰需求。他也說，既然他和夫人身在台灣，下一代也將在此深根，必須做點什麼回饋台灣教親。

明萍忠說，自己從小喜愛與長輩分享心事，與長輩很友緣，也因此看見長輩對於心靈交流的需求。來到台北後，身為穆斯林的她看到許多穆斯林長者被家人送到養老院，無法吃清真認證的食物，後事也未能遵照穆斯林教法入葬，因而決定打造專屬穆斯林長者的公寓。