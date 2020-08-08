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影／18對老夫妻重披婚紗 生命故事見證伴侶真情

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公館鄉詹添榮、徐秋枝夫婦年近90歲，是夫妻營最年長的一對，婚齡已66年。記者胡蓬生／攝影
公館鄉詹添榮、徐秋枝夫婦年近90歲，是夫妻營最年長的一對，婚齡已66年。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣教育處家庭教育中心邀請18對老夫老妻參加今年首度辦理的「心約定、愛永恆」中老年夫妻浪漫幸福營，學員昨天接受一整天婚姻教育課程，重新學習當「小倆口」，他們的婚齡最短的接近40年，最長的已有66年，大家今天中午更穿上婚紗、禮服步入結婚禮堂，2天來他們分享生命和婚姻故事，再次為歷久彌堅的愛情作見證，並提供後輩正向思考。

這次的夫妻營婚姻教育活動是縣內首度舉辦，一連兩天在三義西湖渡假村安排課程，昨天的課程安排大家回顧婚姻的歷程，在對話與互動中加深彼此的了解，學員也分享他們的生命故事、夫妻相處的點滴及幸福秘訣，有的學員談起年輕到老的生活歷程，對另一半的一路扶持心存感恩，不禁淚流滿面。

參加學員最年長的是公館鄉年近九旬的詹添榮、徐秋枝夫婦，2人婚齡已有66年，絕大多數夫妻學員的婚齡都超過40年。

今天上午安排證婚儀式，18對老夫老妻都穿上禮服、婚紗，也有的穿著原住民或唐裝等傳統服飾步入禮堂，並由苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳、三義鄉長呂明忠擔任見證人，學員的家人、子孫也開心陪同，歡喜地分享阿公阿婆或父母的幸福時刻。

詹添榮夫婦9年前曾重新拍過婚紗照，今天是第3度穿上禮服；賽夏族工藝家潘三妹17歲就和丈夫章阿茂結婚，迄今逾50年，但她當年僅著簡便洋裝，這次2人特別穿著賽夏傳統服飾重新步入禮堂，覺得好開心。

承辦這次夫妻營的建中國小校長呂晶晶說，學員兩天課程中分享許多生命故事，有的夫妻攜手一輩子，展現深化且無形的夫妻之愛，值得後輩效法，盼能提供年輕男女對婚姻的正向思考。

公館鄉詹添榮、徐秋枝夫婦年近90歲，是夫妻營最年長的一對，婚齡已66年，兩人今天第三度穿上婚紗、禮服留影。記者胡蓬生／攝影
公館鄉詹添榮、徐秋枝夫婦年近90歲，是夫妻營最年長的一對，婚齡已66年，兩人今天第三度穿上婚紗、禮服留影。記者胡蓬生／攝影
18對老夫妻上午「重回」婚禮現場，在苗栗縣長徐耀昌(右三)、教育處邱廷岳、三義鄉長呂明忠等人見證下，重溫結婚 的喜悅。記者胡蓬生／攝影
18對老夫妻上午「重回」婚禮現場，在苗栗縣長徐耀昌(右三)、教育處邱廷岳、三義鄉長呂明忠等人見證下，重溫結婚 的喜悅。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣賽夏族工藝家潘三妹(左)與丈夫章阿茂牽手53年，兩人當年穿簡便的服裝結婚，今天以賽夏族服盛裝再次見證夫妻間的深情。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣賽夏族工藝家潘三妹(左)與丈夫章阿茂牽手53年，兩人當年穿簡便的服裝結婚，今天以賽夏族服盛裝再次見證夫妻間的深情。記者胡蓬生／攝影
中老年夫妻營的老夫老妻今天由家人陪同再次見證愛情，與苗栗縣長徐耀昌等人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
中老年夫妻營的老夫老妻今天由家人陪同再次見證愛情，與苗栗縣長徐耀昌等人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
中老年夫妻營的老夫老妻今天由家人陪同再次見證愛情，與苗栗縣長徐耀昌等人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
中老年夫妻營的老夫老妻今天由家人陪同再次見證愛情，與苗栗縣長徐耀昌等人歡喜合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處家庭教育中心舉辦「心約定」中老年夫妻營，參加的18對老夫老妻今天穿上婚紗、禮服，進行「愛的抱抱」，再次為堅貞的愛情作見證。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣教育處家庭教育中心舉辦「心約定」中老年夫妻營，參加的18對老夫老妻今天穿上婚紗、禮服，進行「愛的抱抱」，再次為堅貞的愛情作見證。記者胡蓬生／攝影

夫妻 婚姻

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