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關公聖誕繞境「暖身」 大溪社頭13社館安排闖關

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
鎮豐社與美華國小陀螺隊合作，讓遊客體驗打陀螺的樂趣。記者高宇震／攝影
鎮豐社與美華國小陀螺隊合作，讓遊客體驗打陀螺的樂趣。記者高宇震／攝影

桃園市大溪普濟堂每年農曆六月廿四在舉行關聖帝君聖誕慶典及遶境，大溪木博館於前兩周舉辦「大溪大禧」系列活動，為了讓民眾熟悉六廿四遶境路線與大溪各社頭，今天安排遶境路線巡禮活動，並動員13個社頭於遶境路線上設立社館，展示各社陣頭裝備，搭配闖關遊戲，為8月12、13日登場的關聖帝君聖誕繞境「暖身」。

「社頭」為在地人對參與大溪關聖帝君聖誕遶境的子弟組織特有稱呼，已有百年歷史。為帶領民眾更加了解社頭文化，今天安排13個社頭於關聖帝君繞境路線上，精心規劃臨時社館，如歷史悠久的興安社，又俗稱生意人社，布置了「大算盤」，與民眾進行互動遊戲；仁安社則展示將軍、童仔等遶境神將，並開放民眾體驗打童仔鼓；鎮豐社則與美華國小陀螺隊合作，讓遊客體驗打陀螺的樂趣。

桃園市長鄭文燦表示，今年大溪大禧活動也將傳統文化與現代設計結合，讓活動更加創新，希望吸引更多年輕人參與。

鄭文燦也指出，上半年受到疫情影響，主辦單位特別規劃關公online互動網頁，及遶境事務所特展，用影像記錄大溪居民虔誠參與關聖帝君遶境活動的點點滴滴，讓民眾透過虛擬及靜態展等方式，一樣也能體驗大溪的傳統廟會文化，桃市府未來則研擬將大溪遶境慶典製作成動畫，打造為大溪版清明上河圖。

文化局副局長王麗娟表示，今天早上8點30分起，民眾可在大溪區康莊路305號旁服務台領取闖關活動單，進行13關的闖關體驗，蒐集13個社頭的戳章後，可換取社頭主題酷卡1組，希望透過遶境路線巡禮及闖關遊戲，帶領民眾認識大溪老城區內的社頭重要據點，實際體驗社頭在地的傳統魅力。

大溪木博館今天安排遶境路線巡禮活動，並動員13個社頭於遶境路線上設立社館，搭配闖關遊戲，為關聖帝君聖誕繞境暖身。記者高宇震／攝影
大溪木博館今天安排遶境路線巡禮活動，並動員13個社頭於遶境路線上設立社館，搭配闖關遊戲，為關聖帝君聖誕繞境暖身。記者高宇震／攝影
興安社又俗稱「生意人社」，社館前布置了「大算盤」，開放民眾進行互動遊戲。記者高宇震／攝影
興安社又俗稱「生意人社」，社館前布置了「大算盤」，開放民眾進行互動遊戲。記者高宇震／攝影

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