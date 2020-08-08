廢棄物變手工品 桃園修惜站再生商品市集今開跑

民眾扔棄巨大家具、二手衣數量只增不減，為提倡垃圾減量，桃園市環保局輔導成立11處修惜站，巧手改造廢棄物成各式實用生活用品，今天起為期9天在桃園區辦再生商品市集，有匾額做的實木板凳、廢棧板做的置物籃，還有牛仔褲改造的包包等，純手工品強調「獨一無二」，吸引不少民眾選購，明起也推出免費手作課程，歡迎報名。

桃園11處修惜站各有特色，主要是將汰換的課桌椅、各式廢棄家具、腳踏車及舊衣物褲等，再生、拼接及組合製成各式桌椅、家具家飾、穿搭與生活小物、腳踏車等，讓舊損物品煥然一新，由於丟棄的家具數量累積可觀，逾半修惜站都有進行木作改造。

大溪區新溪望修惜站成立3年，3名清潔隊垃圾車司機擔任木工師傅，賦予報廢家具全新生命，不少作品取材自高級木料，有黃檀木製成的面紙盒，還有樟木作成的廚房萬用墊，師傅也巧手打造鋼筆、擴音箱等精緻小物，手工商品價從50元到1800元不等。

清潔隊人員說，民眾丟棄的巨大家具越來越多，以大溪而言，每天預約清運至少4、50單，過年更驚人，最高紀錄1天預約150單，實際清運時也發現部分家具狀態還很新，可能用沒幾年就丟棄，有些人因搬家，幾乎整屋子的家具全都出清不要了。

環保局指出，「桃寶修惜趣」再生商品市集今天起至16日在桃園區JC PARK春日館登場，除各式再生物品展售，現場也以展板介紹各修惜站特色以及廢棄物再生流程，明天開始DIY手作課程，希望民眾能學會愛物惜物、垃圾減量，寓教於樂體會循環經濟。