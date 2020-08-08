壽山巖觀音寺晚會人潮逾半沒戴口罩 廟方：大家鬆懈了

有278年歷史的桃園市壽山巖觀音寺慶祝觀音菩薩成道紀念，連日舉行觀音菩薩文化節系列活動，昨晚重頭戲「觀音之夜晚會」登場，周邊還有廟會夜市，湧入上萬民眾參與，不過，有居民發現中央流行疫情指揮中心規定8大場所要戴口罩，包含宗教場所與大型活動，但放眼望去幾乎一半以上民眾沒戴口罩，廟會人潮聚集恐讓防疫破功。

壽山巖觀音寺是地方重要信仰中心，每年在觀音菩薩成道日辦菩薩出巡遶境活動，也規畫桃園觀音菩薩文化節系列活動，都吸引不少民眾參與，壽山巖觀音寺董事長林正峰說，活動開跑之前，就要特別強調防疫措施，也有加強託播宣導，提醒信眾務必戴上口罩、保持適當社交距離，確保安全遠離疫情。

「民眾不戴口罩，我們也沒辦法」，林正峰無奈表示，活動湧入好幾萬人參加，即便有事前與現場宣導，民眾不配合也無法強制，現場在櫃檯有提供酒精與洗手液，至於口罩數量有限，只能提供給晚會來賓戴，無法供應所有參與的民眾。

林正峰也感嘆先前疫情趨緩好一陣子「大家都鬆懈掉了」，防疫工作仍需要大家保持警覺、自主配合，也希望政府大力宣導，畢竟一下子就要大家再戴回口罩，有難度。

市府民政局宗教科長趙林琛說，今年爆發新冠肺炎之後，都有配合中央政策，要求轄內宗教場所落實防疫措施，即便先前疫情趨緩，只要民政局與宗教場所有公文往返機會，一樣會在公文上加註提醒，由於中央流行疫情指揮中心新規定8大場所要戴口罩，包含宗教場所，昨天接到公文後，已再轉知轄內300處廟宇、教堂等，要求落實。