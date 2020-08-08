雕塑大師創作進駐部立桃園醫院 「扛家的男人」吸睛
衛生福利部桃園醫院與雕塑大師賴哲祥合作，以「蛻變中的堅毅」為題在院區展出10件大型作品，讓醫院充滿文藝氣息，展期為期1年，其中矗立門診大廳的「扛家的男人」最受矚目，院長徐永年說，「扛家的男人」象徵父親堅毅付出，即使沈默仍甘之如飴，與院方核心理念不謀而合，致力成為肩負大桃園民眾如父親般的健康守護者。
徐永年也提到，桃園醫院院區最早就以「無圍牆」理念設計，減少社區與醫院之間的隔閡，草坪綠地、老榕樹、白色造景「傳遞祝福」也象徵醫師與病人間的互信，這次與雕塑大師賴哲祥合作，猶如一場藝術與醫療的美妙結合，透過展品豐富各個角落。
部立桃園醫院指出，賴哲祥作品共有10件，分別座落在門診大廳、院區草坪等處，展品各有特色，很歡迎來到醫院的民眾停下腳步，欣賞雕塑創作細節；主展品「扛家的男人」以不鏽鋼亮面打造，高220公分、寬70公分、深65公分，呈現將家一肩扛起的男人姿態，今天正逢一年一度的父親節，顯得格外應景，也吸引不少醫院民眾目光。
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