雕塑大師創作進駐部立桃園醫院 「扛家的男人」吸睛

衛生福利部桃園醫院與雕塑大師賴哲祥合作，以「蛻變中的堅毅」為題在院區展出10件大型作品，讓醫院充滿文藝氣息，展期為期1年，其中矗立門診大廳的「扛家的男人」最受矚目，院長徐永年說，「扛家的男人」象徵父親堅毅付出，即使沈默仍甘之如飴，與院方核心理念不謀而合，致力成為肩負大桃園民眾如父親般的健康守護者。

徐永年也提到，桃園醫院院區最早就以「無圍牆」理念設計，減少社區與醫院之間的隔閡，草坪綠地、老榕樹、白色造景「傳遞祝福」也象徵醫師與病人間的互信，這次與雕塑大師賴哲祥合作，猶如一場藝術與醫療的美妙結合，透過展品豐富各個角落。