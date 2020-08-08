快訊

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

包含尚未公布產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流

「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節 15、16日登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，安排有蝴蝶生態圖鑑展、農夫市集等多項活動。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，安排有蝴蝶生態圖鑑展、農夫市集等多項活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區發展協會8月15、16日將在休區的旅遊中心擧辦「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節活動，安排有精彩表演、農夫市集及結合公益的農產義賣，縣府、南庄鄉農會及協會歡迎全國民眾利用周休二日到南江休閒農業區來一趟農村旅遊，體驗慢城生活。

南庄鄉農會指出，南庄鄉往蓬萊方向，在過了苗124線南庄大橋後，就進入南江村一帶，說南江地區是南庄鄉的美食產地一點都不為過，這裡由於地形條件，加上乾淨山泉水，孕育許多高冷蔬菜、美味農產，南庄最吸引人的鱒魚料理也是在這裡養殖，南江地區有山有水的美麗環境，還有農民辛苦耕作的農產，消費者在這裡都看得見。

南江休閒農業區不僅山明水秀，且緊鄰熱鬧的南庄老街，遊客可以悠遊老街，同時品味南江休閒農業區的大自然風情，休區發展協會利用暑期特地規畫「2020好好玩絲念南江情」系列活動，邀民眾到南江休區放鬆一夏。

南江休閒農業區發展協會昨天在休閒區旅遊中心辦記者會為「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節宣傳，縣府秘書長陳斌山、縣府農業處副處長陳樹義、南庄鄉長羅春蓮、鄉代會主席黃順源、南庄鄉農會總幹事陳乾安、南江休區發展協會理事長黃清德等人共同啟動活動。

陳斌山指出，南庄擁有向天湖、神仙谷等自然美景，也是原住民文化傳承的重要據點，休閒農業區內擁有豐富的農業、生態資源，是國內旅遊首選，歡迎各地民眾到南江休閒農業區從事農村旅遊，體驗南庄的好山好水，避暑、享樂、做愛心。

南江休閒農業區發展協會指出，8月15、16日登場的南江好好玩絲念南江情-地景藝術節活動，除安排精彩樂團及原住民舞團表演，還有休區蝴蝶生態圖鑑展、農夫市集、在地農產DIY等，今年特別結合公益辦農產義賣，所得將悉數捐給華山基金會南庄站，歡迎民眾、遊客踴躍參與做愛心，屆時現場還將發放兌換券，只要完成闖關遊戲即可獲得，限量100人，送完為止。

「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，將推出多項活動，縣府、農會及南江休閒區等單位昨天連袂為活動宣傳。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，將推出多項活動，縣府、農會及南江休閒區等單位昨天連袂為活動宣傳。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，將推出多項活動，縣府、農會及南江休閒區等單位昨天連袂為活動宣傳。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，將推出多項活動，縣府、農會及南江休閒區等單位昨天連袂為活動宣傳。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，安排有蝴蝶生態圖鑑展、農夫市集等多項活動。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，安排有蝴蝶生態圖鑑展、農夫市集等多項活動。圖／苗栗縣政府提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，縣府及南庄農會等單位昨天為活動宣傳行銷。圖／南庄鄉農會提供
「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節15、16日登場，縣府及南庄農會等單位昨天為活動宣傳行銷。圖／南庄鄉農會提供

南庄 藝術節 義賣

延伸閱讀

農產加值打樣中心起帶頭作用 農產加工苗栗隊在望

桃園／大古休閒農業區 星海之戀咖啡館，百萬夜景看不停

加里山走1個多小時繞回13號樁位 消防局急上山帶人脫困

疑因導航系統「出包」 男子一家受困南庄山區爛泥邊坡

相關新聞

因應Xpark開幕人潮 鄭文燦：增停車位

Xpark水族館昨天開幕，因並非假日，並未出現警方預期的超量人車。由於當地還有新光影城、IKEA桃園旗艦店等其他大型場所...

「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節 15、16日登場

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區發展協會8月15、16日將在休區的旅遊中心擧辦「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節活動，安排...

百年原址改建 南崁派出所搬家

桃園市蘆竹區南崁派出所已有123年歷史，因原址將新建蘆竹警分局廳舍，舊派出所將拆遷並於13日搬至錦中活動中心，為紀念派出...

安全登火炎山 林管處與山協簽約

苗栗縣火炎山是熱門登山路線，但近來意外頻傳，新竹林區管理處為增進山徑安全，昨天與苗栗縣火炎山登山協會簽署山徑認養契約，相...

竹北焚化爐BOO案 最快明年動工

新竹縣政府在竹北市興建高效能焚化爐BOO案昨天與廠商簽約。反焚化爐自救會在場外抗議，批評縣府罔顧當地是農業區，和可能造成...

茄苳交流道聯絡道 穿越國道工程動土

國道3號茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號工程昨天舉行動土典禮，路段長約243公尺，寬20公尺，總工程費5億2千萬元，預計後...

天幕免辦建、使照 桃園議員質疑

桃園市政府近年積極在公園、球場興設天幕設施，方便民眾遮陽避雨，市議員牛煦庭、舒翠玲昨天在市議會審查決算報告時，質疑審計處...

苗栗種電案 將採3階段慎重審查

各地農地種電爭議不斷，目前苗栗縣申請案已有200多件，苗栗縣府因應農委會新修訂的辦法，和地方對生態保育要求，未來各申請案...

國3大鶯豐德交流道新里程碑 可行性研究報行政院核定

國道3號增設大鶯豐德交流道計畫以雙苜蓿葉型打造，總經費54.35億元，近年經桃園市政府與中央多次溝通協調，市府交通局今天...

民代憂債務增市政開天窗 桃市府：謹守財政紀律

桃園市議會今天聯席審查桃園市108年度決算審核報告，市府財政狀況再成焦點，市議員舒翠玲整理桃園市未來10年債務表說，將來...

中油慶74週年 首度走出戶外宣導「愛護海洋」

台灣中油今年歡慶74周年，一改過往廠內慶祝模式，這次走出戶外舉辦「愛護海洋宣導活動」，搭配政府振興三倍券政策，鼓勵民眾消...

竹北焚化爐BOO案簽約明年動工興建 反對團體場外抗議

新竹縣政府今天上午與翰陽科技綠能公司在縣府大廳正式簽約，將以BOO模式興建高效能焚化爐，反焚化爐自救會則在場外抗議，自救...

熱門新聞

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

寶島歌王洪一峰曾住過北港 洪榮宏明晚北港為父親獻唱

民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

金門老阿嬤遺體在大陸 楊鎮浯向陳時中請命盼專案處理

環保署撤銷中火罰單及廢證 中市府環保局停止執行遭駁

記得儲水！汐止8個里2萬6000戶、11日將停水7小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。