「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節 15、16日登場

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區發展協會8月15、16日將在休區的旅遊中心擧辦「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節活動，安排有精彩表演、農夫市集及結合公益的農產義賣，縣府、南庄鄉農會及協會歡迎全國民眾利用周休二日到南江休閒農業區來一趟農村旅遊，體驗慢城生活。

南庄鄉農會指出，南庄鄉往蓬萊方向，在過了苗124線南庄大橋後，就進入南江村一帶，說南江地區是南庄鄉的美食產地一點都不為過，這裡由於地形條件，加上乾淨山泉水，孕育許多高冷蔬菜、美味農產，南庄最吸引人的鱒魚料理也是在這裡養殖，南江地區有山有水的美麗環境，還有農民辛苦耕作的農產，消費者在這裡都看得見。

南江休閒農業區不僅山明水秀，且緊鄰熱鬧的南庄老街，遊客可以悠遊老街，同時品味南江休閒農業區的大自然風情，休區發展協會利用暑期特地規畫「2020好好玩絲念南江情」系列活動，邀民眾到南江休區放鬆一夏。

南江休閒農業區發展協會昨天在休閒區旅遊中心辦記者會為「2020好好玩絲念南江情」地景藝術節宣傳，縣府秘書長陳斌山、縣府農業處副處長陳樹義、南庄鄉長羅春蓮、鄉代會主席黃順源、南庄鄉農會總幹事陳乾安、南江休區發展協會理事長黃清德等人共同啟動活動。

陳斌山指出，南庄擁有向天湖、神仙谷等自然美景，也是原住民文化傳承的重要據點，休閒農業區內擁有豐富的農業、生態資源，是國內旅遊首選，歡迎各地民眾到南江休閒農業區從事農村旅遊，體驗南庄的好山好水，避暑、享樂、做愛心。