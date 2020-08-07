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國3大鶯豐德交流道新里程碑 可行性研究報行政院核定

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國道3號增設大鶯豐德交流道計畫可行性研究報告今獲行政院國發會支持，同意修正可行性研究內容後報行政院核定。圖／桃園市交通局提供
國道3號增設大鶯豐德交流道計畫可行性研究報告今獲行政院國發會支持，同意修正可行性研究內容後報行政院核定。圖／桃園市交通局提供

國道3號增設大鶯豐德交流道計畫以雙苜蓿葉型打造，總經費54.35億元，近年經桃園市政府與中央多次溝通協調，市府交通局今天指出，該計畫可行性研究報告今獲行政院國發會支持，同意修正可行性研究內容後報行政院核定，建設將由中央與地方支應，後續由交通部高速公路局辦理規畫設計及用地取得、儘速開工，大鶯豐德交流道正式邁向新里程碑。

國道3號增設大鶯豐德交流道計畫由桃園市交通局主辦可行性研究，規畫在國道3號56K+360附近，增設聯絡道出入八德區豐德路與大溪區大鶯路，由於更寮腳、八擴、僑愛等地區過去經常淹水，為讓未來工程更順利進行，市府水務局也著手打通大漢溪排水路，解決淹水問題，並積極解決陸軍化學兵學校用地取得問題，進一步提高計畫的可行性。

交通局長劉慶豐說，大鶯豐德交流道完工後，可望改善國3大溪交流道及國2大湳交流道周邊塞車窘境，也可減緩武嶺橋、五叉路口每逢假日易成為塞車瓶頸點問題，再來將可大幅縮短台北往返八德、大溪距離，至少減少超過66%長旅次車流繞行省道台4線及市區道路，以連結八德擴大及大溪大鶯路兩區生活圈，方便大溪舊城區及埔頂重劃區來往國道。

市府交通局指出，報行政院核定後，將由交通部高公局啟動規畫設計，市府則負責協助交通部取得用地，以加速環差、都市計畫、用地取得、工程發包等作業，期望盡早開工，市府也配合推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，完善交通、景觀、休閒與文化等各種功能。

國道 行政院 塞車

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