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民代憂債務增市政開天窗 桃市府：謹守財政紀律

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今天聯席審查桃園市108年度決算審核報告，市府財政狀況再成焦點，市議員舒翠玲整理桃園市未來10年債務表，將來市府開門「不吃不喝」，10年就要支出6540億元。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天聯席審查桃園市108年度決算審核報告，市府財政狀況再成焦點，市議員舒翠玲整理桃園市未來10年債務表，將來市府開門「不吃不喝」，10年就要支出6540億元。記者張裕珍／攝影

桃園市議會今天聯席審查桃園市108年度決算審核報告，市府財政狀況再成焦點，市議員舒翠玲整理桃園市未來10年債務表說，將來市府開門「不吃不喝」，10年就要支出6540億元，市議員李柏坊也憂心未來編列預算不足，恐讓推動重大建設受阻，市議員徐其萬認為，前瞻軌道建設的市府自籌款龐大，債務急速攀升是市政推動隱憂，要求市府正視。

舒翠玲預估未來10年桃園市至少負擔6540億元經費需求，市府財政局強調與實際不符，因舒的數據有重複計算、自償性經費、中央補助款及目前已逐年編列經費等，桃園市未來建設計畫資金需求約2000億元，平均每年約不到200億元經費負擔，尚在市府財力範圍內。

市府秘書長黃治峯也說明，從10年債務表表上來看部分是舉債，部分為未來支出，以桃園1年預算規模約1200億元來說，扣除經常性支出，並配合市府財源編列相關預算，市府可以順利運作，沒有問題。

最新決算審計報告點出，市政府已核定辦理1億元以上之重大施政計畫有153案，仍有4998億餘元預算待編，前瞻基礎建設計畫，市府也還須自籌695億餘元，桃園公共債務未償餘額達到442億元，雖然未逾公債法規定上限，但已以顯見長期歲入歲出短處現象及債務劇增，已影響財政穩健。

舒翠玲整理桃園未來10年債務表，發現1億以上重大計畫、前瞻計畫1.2期、促參案件、未來給付責任等總計高達6450億元，財政負擔大，她看了今年歲入歲出短絀達104億餘元更認為膽戰心驚，代表市府每年要向中央要700多億元，「才不會讓桃園開天窗」，否則就發不出薪水、工程停擺。

市府財政局解釋，桃園市向來謹守財政紀律，蓄積財政能量，截至109年7月底止，桃園市長短期債務未償餘額480億元，人均負債2.1萬元，皆為6都最低，且桃園在升格後5年間增加債務181億元，比其他直轄市改制後增加的債務平均數367.6億元要少，維持財政穩健。

至於，去年度審定歲入歲出雖短絀104.54億元，但已比前一年要少33億元，隨著重大建設啟動，債務雖較2018年增加117億元，但資產總額增加達500億元，也代表待公共建設完成後，帶動日後相關稅費收入自然成長，債務亦將逐漸減少。

債務 薪水

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