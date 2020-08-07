新竹林管處與火炎山登山協會簽署認養契約 9日辦淨山

苗栗縣火炎山山徑近年成為熱門登山路線，登山客、民眾絡繹不絕，但近來意外頻傳。林務局新竹林區管理處為增進山徑安全，上午在三義鄉火炎山生態教育館與苗栗縣火炎山登山協會簽署「火炎山山徑認養契約」，相關機關、團體也共同簽署登山安全及無痕山林宣言，包括推行「事前做好充分準備」、「遵從指標走在既有路線」、「不干擾野生動物」等10項，新竹林管處並將9日上午7時30分在火炎山辦理淨山活動，歡迎民眾參與。

新竹林管處指出，為改善登山安全，林管處已完成入口導覽牌設置及沿線增設安全警告牌示。

上午認養簽約儀式由新竹林管處長夏榮生、苗栗縣火炎山登山協會理事長黃國棟共同簽署「火炎山山徑認養契約」，與會各單位同時簽署登山安全及無痕山林宣言，盼齊心為火炎山山徑自然環境維護、登山安全盡一分心力。

林管處表示，火炎山登山協會由一群愛好登山、熱心公益的山友組成，許多人自發性地協助架設繩索、砌石階梯，希望提供登山者更輕鬆安全的環境。新竹林管處鑒於山友的熱情及維護山林的理念與政府「開放山林」政策一拍即合，主動聯繫與協會合作，盼借重協會成員的在地經驗認養火炎山山徑，並由志工協助環境維護、地質監測，向遊客進行登山安全宣導等任務。