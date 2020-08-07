中油慶74週年 首度走出戶外宣導「愛護海洋」

台灣中油今年歡慶74周年，一改過往廠內慶祝模式，這次走出戶外舉辦「愛護海洋宣導活動」，搭配政府振興三倍券政策，鼓勵民眾消費滿額即贈中油生技洗可麗。除了刺激經濟消費，更能促進中油嘉義煉油廠生技轉成結果，以更環保、潔淨的清潔劑，減少對海洋生態的負擔，達到愛護海洋的意義。

今年中油選在大園區竹圍漁港舉行「愛護海洋宣導活動」。活動由桃園煉油廠廠長季存厚主持啟動儀式，季廠長表示：「中油公司的宗旨除了永續經營，更要珍惜資源、並真心感謝這些睦鄰區域，今年的活動，除了鼓勵民眾使用三倍券消費，振興國內經濟之外，在享用美味海鮮的同時，提醒民眾愛護海洋，讓漁業資源能生生不息。」