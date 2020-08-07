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中油慶74週年 首度走出戶外宣導「愛護海洋」

聯合報 / 記者 許玉娟/桃園即時報導
桃園中油煉油廠季存厚廠長(右二)持三倍券消費，商家表示，三倍券確實達到刺激經濟的效果。 記者許玉娟／攝影
桃園中油煉油廠季存厚廠長(右二)持三倍券消費，商家表示，三倍券確實達到刺激經濟的效果。 記者許玉娟／攝影

台灣中油今年歡慶74周年，一改過往廠內慶祝模式，這次走出戶外舉辦「愛護海洋宣導活動」，搭配政府振興三倍券政策，鼓勵民眾消費滿額即贈中油生技洗可麗。除了刺激經濟消費，更能促進中油嘉義煉油廠生技轉成結果，以更環保、潔淨的清潔劑，減少對海洋生態的負擔，達到愛護海洋的意義。

今年中油選在大園區竹圍漁港舉行「愛護海洋宣導活動」。活動由桃園煉油廠廠長季存厚主持啟動儀式，季廠長表示：「中油公司的宗旨除了永續經營，更要珍惜資源、並真心感謝這些睦鄰區域，今年的活動，除了鼓勵民眾使用三倍券消費，振興國內經濟之外，在享用美味海鮮的同時，提醒民眾愛護海洋，讓漁業資源能生生不息。」

現場商家也提到這幾周民眾已經開始使用三倍券消費，店家也鼓勵消費者盡量拿出來使用，經濟才會繁榮。桃園市政府環境保護局局長呂理德提到：「目前海洋最大的汙染問題除了垃圾，還有清潔劑，這對海洋生物的影響很大，中油生技所做的環保洗劑，可以減少汙染，期望為環保盡一分心力。」

中油周年活動當日，民眾持三倍券在竹圍漁港消費，滿額集點蓋章，可兌換中油環保洗劑。 記者許玉娟／攝影
中油周年活動當日，民眾持三倍券在竹圍漁港消費，滿額集點蓋章，可兌換中油環保洗劑。 記者許玉娟／攝影

中油 生技

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