茄苳交流道聯絡道穿越國1工程動工 預計2022年底完工

茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號工程今天動工，道路長243公尺，工程費5億2千萬，2022年12月就能完工，完工後將可連接寶山市區與新城地區，改善現有道路網絡，健全新竹生活圈道路計畫。

計畫將由國道3號茄苳交流道往東拓寬既有雙林路，分成3段工程，其中1、2段已經完工，第3段則由1k+700起，至1k+940.3處，以1座60公尺長箱涵穿越國道1號高速公路下方，箱涵採雙孔涵洞配置，利用管冪工法施作，讓上方高速公路無須配合執行車道封閉。

公路總局第一區養護工程處長陳營富表示，國道3號茄苳交流道往西以新竹市茄苳景觀大道為聯絡道路，完工後有效紓解新竹市區國道3號銜接車流，往東則以本計畫拓寬既有雙林路，以聯絡道銜接寶山鄉，全長1.5公里，穿越國道1號高速公路後，以寶新路2段為終點。

縣長楊文科說，開闢此路段需穿越國道1號，工程有一定困難性，經費也較為龐大，總工程費5億2000萬元，其中中央補助4億1080萬元，縣府自籌1億920萬元，完工後可以改善現有道路交通狀況，健全新竹生活圈道路系統。