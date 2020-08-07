茄苳交流道聯絡道穿越國1工程動工 預計2022年底完工
茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號工程今天動工，道路長243公尺，工程費5億2千萬，2022年12月就能完工，完工後將可連接寶山市區與新城地區，改善現有道路網絡，健全新竹生活圈道路計畫。
計畫將由國道3號茄苳交流道往東拓寬既有雙林路，分成3段工程，其中1、2段已經完工，第3段則由1k+700起，至1k+940.3處，以1座60公尺長箱涵穿越國道1號高速公路下方，箱涵採雙孔涵洞配置，利用管冪工法施作，讓上方高速公路無須配合執行車道封閉。
公路總局第一區養護工程處長陳營富表示，國道3號茄苳交流道往西以新竹市茄苳景觀大道為聯絡道路，完工後有效紓解新竹市區國道3號銜接車流，往東則以本計畫拓寬既有雙林路，以聯絡道銜接寶山鄉，全長1.5公里，穿越國道1號高速公路後，以寶新路2段為終點。
縣長楊文科說，開闢此路段需穿越國道1號，工程有一定困難性，經費也較為龐大，總工程費5億2000萬元，其中中央補助4億1080萬元，縣府自籌1億920萬元，完工後可以改善現有道路交通狀況，健全新竹生活圈道路系統。
寶山鄉長邱坤桶則表示，此路段為國道3號茄苳交流道通往寶山鄉、台三線及苗栗縣的重要道路，因考量穿越高速公路下方工程難度，過去遲遲無法貫通這段涵洞，最後經嚴密設計規畫才動工，相信未來寶山鄉交通會更加順暢，也將爭取經費讓此道路繼續延伸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言