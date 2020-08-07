影／種電案採3階段「慎重審查」 苗栗首開保育座談會

農地種電爭議在各地都引發關切，苗栗縣申請案現已高達200多件，縣府因應地方對生態保育要求及農委會新修訂的辦法，未來各申請案將採3階段模式「慎重審查」。縣府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見，各方發言熱絡甚至針鋒相對，到中午仍「欲罷不能」，縣府將再次安排座談聽取意見。

座談會邀請苗栗縣自生態學會、台灣石虎保育協會人員及生態觀察者、專家，包括裴家琪、林良恭、陳美汀等國內石虎生態研究權威學者多人到場，光電業者代表也到場與保育人士溝通意見。

縣府工商發展處處長黃智群指出，苗栗縣目前申請農地種電已有200多件，剔除退件、補件，仍有約150件待審。農委會7月間修訂農地種電辦法，未來2公頃以下農地除非7月底前已取得台電饋線許可，否則將無法變更地目改為特定目的事業用地。目前縣內已通過審查的種電案有19件，面積多在1公頃左右。

黃智群表示，苗栗縣丘陵多，縣內申請案多的情況，縣長徐耀昌十分重視，在縣務會議也直言不能讓苗栗好地景變「癩痢頭」，要求慎重審查。