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影／種電案採3階段「慎重審查」 苗栗首開保育座談會

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見。記者胡蓬生／攝影

農地種電爭議在各地都引發關切，苗栗縣申請案現已高達200多件，縣府因應地方對生態保育要求及農委會新修訂的辦法，未來各申請案將採3階段模式「慎重審查」。縣府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見，各方發言熱絡甚至針鋒相對，到中午仍「欲罷不能」，縣府將再次安排座談聽取意見。

座談會邀請苗栗縣自生態學會、台灣石虎保育協會人員及生態觀察者、專家，包括裴家琪、林良恭、陳美汀等國內石虎生態研究權威學者多人到場，光電業者代表也到場與保育人士溝通意見。

縣府工商發展處處長黃智群指出，苗栗縣目前申請農地種電已有200多件，剔除退件、補件，仍有約150件待審。農委會7月間修訂農地種電辦法，未來2公頃以下農地除非7月底前已取得台電饋線許可，否則將無法變更地目改為特定目的事業用地。目前縣內已通過審查的種電案有19件，面積多在1公頃左右。

黃智群表示，苗栗縣丘陵多，縣內申請案多的情況，縣長徐耀昌十分重視，在縣務會議也直言不能讓苗栗好地景變「癩痢頭」，要求慎重審查。

台灣石虎保育協會幹部陳祺忠指出，石虎是苗栗的至寶，能創經濟及保育效益，希望縣府嚴審種電案，且不能缺少案場取消 、檢舉機制，才能確保業者設置的太陽光電場域對石虎保育是良善環境。

苗栗縣政府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府工商發展處上午首度舉辦太陽光電發展及自然生態座談會，邀生態、石虎保育團體及學者、光電業者發表意見。記者胡蓬生／攝影
農地種電爭議在各地都引發關切，苗栗縣相關種電申請案現已高達200多件。報系資料照
農地種電爭議在各地都引發關切，苗栗縣相關種電申請案現已高達200多件。報系資料照

石虎 種電 苗栗縣

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