竹北焚化爐BOO案簽約明年動工興建 反對團體場外抗議

新竹縣政府今天上午與翰陽科技綠能公司在縣府大廳正式簽約，將以BOO模式興建高效能焚化爐，反焚化爐自救會則在場外抗議，自救會成員批評縣府是在圖利廠商，更罔顧當地是農業區，可能造成環境污染的後果，縣府則回應不是事實，環保局會盡到監督廠商的責任，焚化爐將可解決長期以來新竹縣垃圾問題、降低污染。

新竹縣為解決長期垃圾處理問題，決定在竹北市鳳岡地區興建焚化爐，希望藉由高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，讓新竹縣的垃圾不用再交由外縣市處理，更不用再支付大筆垃圾代焚化費用，未來新竹地區工業區的垃圾處理需求也能獲得解套。

反焚化爐自救會則抗議，焚化爐廠址選在竹北市西側的農牧用地，當地是稻米種植產地，縣府卻一意孤行強行建焚化爐，意圖以此來解決新竹縣多年的垃圾問題，但卻沒有與居民充分溝通，更質疑以BOO模式合作是在圖利廠商。

高效能垃圾熱處理設施投資BOO案是由新竹縣政府與翰陽科技綠能公司合作，並提供給新竹縣未來每噸垃圾焚化費用為2100元，最快明年第一季就會動工，2023年投入使用，預計每年可以處理8萬噸的垃圾，合約將以20年期簽約，未來20年廠商不得隨意調漲垃圾處理費用。

綠黨縣議員余筱菁上午到場聲援自救會的抗議活動，他表示，縣府對外稱興建焚化爐的理由是解決垃圾問題，還宣稱蓋焚化爐是為了讓環境更好，但合約簽訂一簽就是20年，以BOO模式合作而不是BOT，未來焚化爐的營運也不會交回縣府，而是讓焚化爐廠商能享有縣府賦予的特權，特許經營垃圾焚化事業，因此質疑縣府圖利廠商。

縣府回應，焚化爐興建案是經環保局委託專業顧問公司及國內專家學者進行評估，擇定以高效能熱處理技術做為興建目標，以BOO模式，即民有民營模式經營，是因為公有土地不足，縣府會盡監督責任，後續也將透過科學分析、調查及妥善評估影響範圍，並參照鄰近縣市，於焚化爐營運前完成回饋金條例訂定。

縣長楊文科則表示，縣府立場是基於公益性及必要性，而且BOO案條件優於桃園市、新竹市，全國22座運轉中的焚化爐當中，有10多座已經超過使用年限，未來2、3年各縣市恐怕會爆垃圾大戰，因此急迫需要有1座屬於新竹縣的垃圾焚化爐，才不會在未來受制於人，且新式的焚化設備幾乎不排放污染，還能提供發電，強調不會損害縣民權益。