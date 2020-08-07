藍綠縣市長共搭鹿野高台熱氣球 離開地球表面

宣傳「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅昨率市府團隊到台東縣觀摩取經，今天一早林智堅與饒慶鈴前往鹿野高台共搭熱氣球離開地球表面，成為首位搭熱氣球的綠營縣市首長。林智堅說：「觀光推動不分藍綠啦」。

林智堅表示，5天4夜觀摩之旅最後一站選擇台東，主要熱氣球活動在全球疫情影響之後，如何成為唯一舉辦的國家和城市，所以藉由觀摩的機會，來了解台東縣政府近幾年如何導入設計力，帶動觀光商機。

饒慶鈴說，很高興有這機會帶著林智堅市長暫時離開地球表面，在空中看見台灣和台東縱谷，2014年台東舉辦台灣設計展之後，2020移師到新竹市，期盼能為台東注入更多的活力和力量。